Академия Репина готова восстановить панораму «Оборона Севастополя» после атаки ВСУ
Академия художеств имени Ильи Репина предложила свою помощь в восстановлении музея-панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшего в результате ночного удара ВСУ. Ректор академии Семен Михайловский сообщил РИА Новости, что предложение уже направлено губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.
Предложение уже направлено губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву
Фото: Wikimedia / Gerd Eichmann
«Мы предлагаем помочь в этой большой работе. Если в этом будет необходимость, мы готовы участвовать»,— сказал господин Михайловский. По его оценке, восстановление панорамы может занять от трех до пяти лет.
В ночь на среду, 10 июня, ВСУ нанесли удар по музею-панораме, там разгорелся пожар. Погибших и пострадавших нет. Дрон попал в кровлю главного здания музея, спровоцировав крупный пожар 4-го (повышенного) ранга сложности. Огонь полностью охватил крышу. К утру здание площадью 30 тысяч кв. м практически полностью выгорело.