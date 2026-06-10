Академия Репина готова восстановить панораму «Оборона Севастополя» после атаки ВСУ

Академия художеств имени Ильи Репина предложила свою помощь в восстановлении музея-панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшего в результате ночного удара ВСУ. Ректор академии Семен Михайловский сообщил РИА Новости, что предложение уже направлено губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение уже направлено губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву

Фото: Wikimedia / Gerd Eichmann Предложение уже направлено губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву

Фото: Wikimedia / Gerd Eichmann

«Мы предлагаем помочь в этой большой работе. Если в этом будет необходимость, мы готовы участвовать»,— сказал господин Михайловский. По его оценке, восстановление панорамы может занять от трех до пяти лет.

В ночь на среду, 10 июня, ВСУ нанесли удар по музею-панораме, там разгорелся пожар. Погибших и пострадавших нет. Дрон попал в кровлю главного здания музея, спровоцировав крупный пожар 4-го (повышенного) ранга сложности. Огонь полностью охватил крышу. К утру здание площадью 30 тысяч кв. м практически полностью выгорело.

Карина Дроздецкая