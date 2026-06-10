ЮНЕСКО осудило удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя»

ЮНЕСКО обеспокоено сообщениями о повреждении музея «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», по которому был нанесен удар ВСУ, и осуждает нападения на культурные объекты. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе организации.

«Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников»,— сообщили в ЮНЕСКО.

В организации также добавили, что сейчас у ООН нет доступа к этому району и пока они не смогли проверить подробности. В ЮНЕСКО осуждают нападения на объекты культурного наследия, образовательные учреждения, студентов, педагогический персонал и работников СМИ, которые находятся под защитой международного права.

ВСУ нанесли удар беспилотником по музею в Севастополе в ночь на среду, в результате чего разгорелся пожар. Погибших и пострадавших нет. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что из-за пожара после удара беспилотника полотно, находившееся на завершающем этапе реставрации, полностью выгорело. Также было уничтожено внутреннее убранство «Панорамы», серьезно пострадал предметный план.