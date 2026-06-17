Украину заслушают перед ужином

18 июня лидеры стран Евросоюза соберутся на двухдневный саммит. Он начнется с видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, и, скорее всего, этим поддержка Киеву со стороны ЕС пока и ограничится. Ведь за пределами переговорного блока по Украине европейским лидерам предстоит заняться куда менее символическими и более насущными вопросами: бюджетом на 2028–2034 годы, миграцией, обороной и ближневосточными рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marius Burgelman / AP Фото: Marius Burgelman / AP

Саммит стартует довольно поздно — только в шесть вечера. Это неудивительно: неделя у многих национальных делегаций и без того получилась плотной. В понедельник, 15 июня, главы МИД ЕС заседали в Люксембурге, где объявили о новом пакете санкций в отношении РФ и об открытии первого переговорного кластера по евроинтеграции Украины. 17 июня во Франции завершился трехдневный саммит G7. В четверг днем в штаб-квартире НАТО запланировано заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». И вот теперь Европейскому совету — лидерам стран-участниц — предстоит в своем кругу подвести итоги этого марафона перед периодом летних отпусков.

Украину обсудят первым же пунктом, еще перед совместным ужином. Саммит откроет видеообращение президента Владимира Зеленского. Учитывая поданную Киевом заявку о вступлении в ЕС, украинский лидер предпочел бы провести этот саммит за столом с другими участниками и правом голоса, однако пока ни о каком скорейшем присоединении Украины речи не идет.

Как рассказал председатель Евросовета Антониу Кошта, президенты и премьер-министры поприветствуют начало предметных переговоров по евроинтеграции Украины и обсудят «обоюдоострый подход — усиление давления на Россию и военной поддержки Украины». Под давлением он имел в виду как уже объявленные ограничения в отношении еще 80 физлиц и организаций, так и подготовку новых антироссийских санкций.

Лидеры ЕС, скорее всего, продолжат поиски переговорщика с Россией, обсудят возможный запрет въезда в ЕС для служивших в вооруженных силах РФ с 2022 года, а также случаи залета БПЛА на территорию стран-участниц. Однако о готовых решениях на этот раз вряд ли объявят.

К тому же, помимо украинской тематики, европейским лидерам предстоит обсудить куда более актуальные для них самих вопросы. Один из них — миграция. На прошлой неделе после многолетних споров в ЕС начал действовать новый Пакт о миграции и убежище. Теперь получить убежище в странах ЕС станет труднее, а уезжать в случае неудачной попытки придется быстрее. Однако уже первые дни применения новых правил показали: несмотря на формальное согласие, часть стран пока технически не готовы реализовывать эти договоренности и обеспечивать жесткий контроль приема, а главное, депортации мигрантов.

Еще важнее — будущий бюджет ЕС на 2028–2034 годы и первый набросок с цифрами и рамками для дальнейшего торга. Спор обещает быть тяжелым.

С одной стороны, ЕС нужны деньги на оборону, промышленную конкурентоспособность, технологии, границы, миграционную политику, расширение и поддержку Украины. С другой — никуда не исчезают и традиционные статьи расходов: сельское хозяйство и бюджетные выплаты, на которые рассчитывают многие страны Центральной, Восточной и Южной Европы.

В условиях нарастающей промышленной конкуренции со стороны Китая (меры противодействия этому также станут предметом обсуждения лидеров) удовлетворить все финансовые амбиции Брюсселя, можно либо повышая взносы со стороны наиболее обеспеченных стран, либо сокращая часть расходов, и каждый из участников саммита наверняка постарается проследить, чтобы «урезали» не из их кармана.

Галина Дудина