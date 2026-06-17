Парламент Тувы утвердил рекомендации по борьбе с алкоголизацией населения

Верховный хурал Республики Тыва утвердил рекомендации, данные по итогам парламентских слушаний «О принимаемых мерах по профилактике алкоголизации населения: анализ и стратегия». Сессия регионального парламента, принявшая такое постановление, состоялась 16 июня.

«Республика Тыва при формально низких показателях легального оборота алкоголя (наименьшие в Сибири показатели по всем категориям) сталкивается с глубокими социально-экономическими проблемами, ассоциированными с алкоголизацией населения. Снижение легальных продаж не сопровождается улучшением социальных показателей и укреплением семейных цен»,— говорится в постановлении об актуальности проблемы.

Документ содержит рекомендации правительству Тувы, верховному хуралу, ряду министерств и ведомств региона. В частности, кабмину — «провести аналитическую работу на предмет возможности разработки законодательной инициативы об установлении запрета розничной продажи пива и пивных напитков с содержанием алкоголя свыше 5%, в том числе при оказании услуг общественного питания». Республиканскому парламенту, в свою очередь, предложено выйти в Госдуму РФ с законодательной инициативой по предоставлению регионам дополнительных полномочий по ограничению времени продажи алкоголя.

Слушания состоялись в конце мая. Они прошли по поручению главы Тувы Владислава Ховалыга. Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре 2025 года в Туве утвердили программу по сокращению потребления алкоголя, рассчитанную до 2030 года. Предполагается, что в результате ее реализации потребление алкоголя на душу населения сократится с 6 л этанола в 2025 году до 4 л.

Валерий Лавский