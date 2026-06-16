ГК «Титан» на ПМЭФ-2026: мало- и среднетоннажная химия – драйвер развития

Развитие мало- и среднетоннажной химии становится одним из ключевых условий технологического суверенитета России и формирования новых производственных цепочек в стратегически важных отраслях экономики. Именно эта тема стала центральной в работе ГК «Титан» на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Предоставлено АО «ГК ”Титан”»

На площадке ПМЭФ-2026 компания представила проекты, направленные на создание отечественных технологий, развитие химического инжиниринга и расширение производства продукции высоких переделов. По мнению участников рынка, именно сегмент мало- и среднетоннажной химии способен обеспечить российской промышленности выпуск критически важных компонентов для нефтехимии, машиностроения, агропромышленного комплекса, фармацевтики, оборонной промышленности и производства новых материалов.

Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский в ходе сессии «Химия — энергия жизни» отметил, что сегодня конкурентоспособность отрасли определяется не столько масштабом производственных мощностей, сколько способностью быстро создавать и внедрять собственные технологии. Для этого необходима современная научно-технологическая инфраструктура, позволяющая сокращать путь от лабораторной разработки до промышленного производства.

Одним из таких инструментов становятся микрофлюидные технологии. Созданный ГК «Титан» Центр микрофлюидных технологий в Москве и развиваемый совместно с Южным федеральным университетом Центр микро- и малотоннажной химии и химического инжиниринга формируют основу для разработки новых химических продуктов и масштабирования перспективных технологий. Фактически речь идет о создании инфраструктуры промышленного развития, которая позволит существенно ускорить вывод на рынок новых отечественных решений.

Фото: Предоставлено АО «ГК ”Титан”»

Особое внимание на форуме было уделено вопросам кооперации бизнеса, науки и государства. Четырехстороннее соглашение, подписанное между ГК «Титан», правительствами Омской и Ростовской областей и Южным федеральным университетом, предусматривает реализацию проектов в области малотоннажной химии, новых материалов и подготовки кадров для высокотехнологичных производств. Эксперты отмечают, что именно такие партнерства становятся основой формирования новых промышленных компетенций внутри страны.

Еще одним шагом в развитии технологической инфраструктуры стало соглашение компании «РусСилика» и Правительства Нижегородской области о создании научно-технологического центра в особой экономической зоне «Кулибин». Новый центр будет заниматься разработкой и внедрением технологий для химической промышленности, обеспечивая трансфер научных разработок в промышленное производство.

Отдельное направление работы связано с развитием собственных технологий в сфере полимеров. Соглашение между «Титан-Полимером» и Кабардино-Балкарским государственным университетом направлено на развитие отечественных компетенций в производстве полиэтилентерефталата и реализацию второго этапа масштабного проекта по выпуску ПЭТ и ПБТ в Псковской области. Эти материалы востребованы в упаковочной индустрии, строительстве, машиностроении и других отраслях экономики.

Значительное внимание компания уделяет проектам, способным сформировать новые производственные цепочки внутри страны. Одним из наиболее перспективных направлений является производство анилина — базового продукта органического синтеза, используемого при выпуске присадок для бензинов, полиуретанов, красителей, химических реагентов и специальных материалов. Развитие собственного производства анилина позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить сырьем целый ряд отраслей промышленности.

Проекты ГК «Титан», представленные на ПМЭФ-2026, выходят далеко за рамки отдельных инвестиционных инициатив. Компания последовательно формирует инфраструктуру для развития мало- и среднетоннажной химии, создавая условия для появления новых технологий, новых продуктов и новых производственных цепочек. В конечном итоге речь идет о развитии отраслей, определяющих промышленный потенциал страны, — от нефтехимии и машиностроения до агропромышленного комплекса и производства современных материалов.

«Сегодня развитие химической промышленности определяется способностью создавать собственные технологии и быстро внедрять их в производство. Именно поэтому мы инвестируем в научную инфраструктуру, инжиниринговые компетенции и проекты глубокой переработки. Подписанные на ПМЭФ соглашения являются частью системной работы по созданию новых точек роста российской промышленности», — отметил Михаил Сутягинский.