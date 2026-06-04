Фотовыставка ПСБ «Бизнес в объективе. Креативные индустрии»

В самом центре Новосибирска, на площадке перед киноцентром «Победа» (ул. Ленина, 7), состоялось открытие фотовыставки «Бизнес в объективе. Креативные индустрии». Ее организатором традиционно выступает ПСБ.

Фото: Елена Каменева

В 2026 году банк запустил проект в новом формате: фотографии впервые были сгенерированы при участии искусственного интеллекта.

Фото: Елена Каменева

Героями проекта стали 13 новосибирских предпринимателей, которые смогли не только реализовать свои идеи, но и придать имиджу города новые смыслы. На фотопортретах — разработчики технологий и сервисов, отельеры и создатели локальных производств, конструкторы и строители.

Фото: Елена Каменева

По словам организаторов выставки, поддержка малого и среднего бизнеса — это не только кредиты и банковские сервисы. Сегодня это еще и узнаваемость бренда, диалог с городом и помощь в том, чтобы вашу идею заметили. Именно такую концепцию поддерживает Банк ПСБ через такой проект, как «Бизнес в объективе».

Фото: Елена Каменева

«Сегодня именно креативные идеи и продукты трансформируются в бизнес, который работает на благо развития нашего города и региона в целом. Новосибирские предприниматели — амбициозные и творческие люди. Мы хотим показать, какой вклад они вносят в экономику и жизнь нашего региона. Для ПСБ поддержка таких проектов — это вклад в развитие предпринимательства в Новосибирске», — сообщил вице-президент – управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев.

Фото: Елена Каменева

«Бизнес в объективе» — это уникальный проект, созданный банком ПСБ. Герои проекта — обычные люди, которые набрались смелости и воплотили свои самые креативные идеи в жизнь. Фотопроект является частью программы поддержки бизнеса «ПСБ для МСБ» и реализуется под руководством старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.

Фото: Елена Каменева

В торжественной церемонии открытия выставки участвовали вице-президент, управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опора России» Алина Порягина, заместитель директора Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области Антон Ромашев, а также предприниматели, чьи истории показаны на фотографиях.

Фото: Пресс-служба ПСБ

Экспозиция выставки «Бизнес в объективе. Креативные индустрии» будет работать до конца июня.