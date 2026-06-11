«Манжерок» продолжает масштабную экопрограмму по восстановлению лесов

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» продолжает системную работу по реализации стратегии устойчивого развития. В этом году компания расширяет масштаб природоохранных проектов и запускает масштабную инициативу по лесовосстановлению. В рамках проекта планируется высадить около 600 тысяч саженцев кедра и сосны.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

В рамках глобальной задачи по сохранению природы Алтая всесезонный курорт «Манжерок» реализует комплекс мероприятий, охватывающих лесовосстановление и поддержку биоразнообразия водных экосистем.

Восполнение лесных ресурсов остается ключевым направлением экологической деятельности курорта Сбера. Это особенно важная инициатива, поскольку ценные лесные массивы в последние годы серьёзно пострадали от разрушительных пожаров.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Ежегодно всесезонный курорт «Манжерок» увеличивает масштабы озеленения. Только в этом году в рамках проекта по восстановлению лесов планируется высадить более 590 тысяч саженцев хвойных пород на общей площади 278 гектаров.

Старт проекта намечен уже в этом месяце — первые 4 тысячи саженцев сосны появятся в Майминском районе, вблизи села Усть-Муны.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

За время реализации «зеленой» инициативы молодой лес уже появился в пяти районах Республики Алтай. Курорт не ограничивается только высадкой: специалисты проводят регулярные агроуходы, чтобы обеспечить максимальную приживаемость саженцев.

«Восстановление лесов — это наш стратегический вклад в экологическое будущее Алтая и Сибири в целом. Мы не просто сажаем молодые деревья — мы создаем устойчивые лесные экосистемы, которые будут служить природным щитом региона на десятилетия вперед.

Мы уже видим реальные результаты: за последние годы нам удалось не только стабилизировать лесные массивы в ключевых районах, но и запустить процесс их активного восстановления. В 2023 году мы сделали первый большой шаг, высадив 1,8 млн деревьев — это была самая крупная акция в регионе. Сегодня мы идем дальше: наш проект выходит на новый уровень, и мы верим, что он вдохновит другие компании присоединиться к общей цели возрождения лесов», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Другим важным направлением является восстановление популяции ценных пород рыб. В летний сезон курорт проведет зарыбление реки Томь, выпустив в ее воды 35 тысяч мальков нельмы. В настоящее время молодь рыбы уже подрастает в специализированном хозяйстве.

Рост популяции нельмы благоприятно скажется на всей пищевой цепочке и биоразнообразии Обского бассейна. Зарыбление этой водной артерии — не разовое мероприятие, а элемент долгосрочной стратегии по восстановлению водных биоресурсов Сибири, влияющей на экологическое состояние всего речного бассейна.

Курорт уже накопил значительный опыт в этой сфере: ранее в сибирские реки были выпущены 130 тысяч мальков, что подтверждает системный подход к решению экологических задач.

Экологическая повестка курорта охватывает ряд значимых инициатив. В этом году был проведен первый экосубботник с участием более 100 сотрудников. В результате мероприятия было собрано свыше 2,5 тонны отходов. В рамках экологической программы на текущий год запланировано проведение еще двух подобных акций.

«Манжерок» с 2024 года также ведет трехлетнюю программу по увеличению популяции краснокнижной алтайской белки-телеутки. Ежегодно курортом закупаются особи, которые проходят адаптацию в специальных вольерах перед выпуском в дикую природу. Программа позволяет повысить выживаемость молодняка практически в 3–4 раза благодаря подкормке и защите. На территории курорта установлены дуплянки и кормушки. За время реализации проекта на склоны курорта было выпущено более 50 белок, которые успешно адаптировались и дали потомство в дикой природе. Благодаря этому общая численность популяции на территории уже существенно превысила 100 особей, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

Таким образом, всесезонный курорт Сбера «Манжерок» демонстрирует комплексный и долгосрочный подход к сохранению природы, реализуя масштабные проекты, которые оказывают реальное положительное влияние на экологическую обстановку в Сибири.