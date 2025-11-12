Власти Тувы утвердили программу по сокращению потребления алкоголя

В Туве утверждена концепция сокращения потребления алкоголя. Соответствующее постановление правительство республики издало 11 ноября.

Концепция рассчитана на период до 2030 года. Предполагается, что в результате ее реализации потребление алкоголя на душу населения сократится с 6 л этанола в 2025 году до 4 л. Смертность от обусловленных алкоголем причин должна уменьшиться с 24,2 случая на 100 тыс. населения до 22,5. Удельный вес пациентов с алкогольной зависимостью, повторно госпитализированных в течение года, — с 21,8% до 20,8%.

В документе отмечается, что в Туве, несмотря на ограничение продажи алкоголя в последние годы, наблюдается прирост официальной розничной продажи на 145,7% — с 519,3 дал в 2017 году до 1275,8 дал в 2024-м. «Показатель заболеваемости алкогольной зависимостью по республике на 45,1% выше показателя Российской Федерации и на 24,4% выше показателя по Сибирскому федеральному округу»,— указывается также в концепции.

План мероприятий по реализации концепции включает около 30 пунктов. В том числе предполагается «внести законодательную инициативу по вопросу введения на территории Республики Тыва ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции».

Валерий Лавский