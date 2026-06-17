Новосибирские таможенники обнаружили 20 кг нефрита в багаже туриста

В новосибирском аэропорту Толмачево таможенники обнаружили в багаже 25-летнего россиянина более 20 кг нефрита. Ценный минерал он намеревался вывезти в Дубай, рассказали в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Восемь камней нефрита были обнаружены в чемодане туриста с помощью досмотровой рентгеновской техники. Нарушитель заверил таможенников, что не знал о содержимом багажа, поскольку чемодан ему передал знакомый, не пожелавший платить за перевес.

По данным СТУ, нефрит включен в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС. Вывоз минерала в качестве товара для личного пользования запрещен.

Новосибирская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф, обнаруженный нефрит конфискован.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Иркутском аэропорту таможенники обнаружили когти льва в багаже пассажира, летевшего в Пекин.

Михаил Кичанов