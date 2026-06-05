Таможенники обнаружили когти льва в багаже пассажира в Иркутском аэропорту

Пять когтей льва обнаружили иркутские таможенники в чемодане 47-летнего авиапассажира рейса Иркутск — Пекин. Находку выявили с помощью рентген-машины, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Как пояснил иностранный пассажир, экзотический сувенир он получил от друга. Экспертиза установила, что обнаруженная в багаже находка подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Когти льва изъяты. Иркутская таможня возбудила дела о недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП России) и несоблюдении запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП России). Правонарушителю грозит штраф и конфискация товаров.

Как писал «Ъ-Сибирь», новосибирские таможенники выявили в багаже прилетевшего из Дубая туриста мадрепоровый коралл (находится под угрозой исчезновения) весом более 620 г. По словам туриста, редкий коралл он нашел на пляже и привез домой на память об отдыхе.

Михаил Кичанов