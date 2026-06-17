Олег Волокитин назначен и. о. ректора ТГАСУ

Новым ректором Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) стал профессор кафедры прикладной механики и материаловедения Олег Волокитин. Приказ о его назначении и. о. ректора подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«За плечами Олега Волокитина не только богатый опыт руководства, но и выдающийся путь в науке. Он является специалистом в области плазменных технологий, технологии силикатов и физики конденсированного состояния»,— говорится в сообщении томского вуза.

По данным пресс-службы ТГАСУ, с 2018 года господин Волокитин работал проректором по учебной работе, в 2025-м перешел на должность проректора по научной работе.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте этого года Минобрнауки РФ расторгло трудовой договор с ректором ТГАСУ Виктором Власовым. Ранее господин Власов сложил полномочия депутата областной законодательной думы. После его увольнения университетом также в статусе и. о. ректора руководил Андрей Андреев.

Валерий Лавский