Назначен исполняющий обязанности ректора ТГАСУ

Исполняющим обязанности ректора Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) назначен Андрей Андреев. Также он занимает должность директора департамента общего управления и финансово-экономической политики.

С прежним руководителем вуза — Виктором Власовым — Минобрнауки РФ расторгло трудовой договор. Эту должность он занимал с 2012 года. В конце декабря 2025 года господин Власов также досрочно сложил полномочия депутата Законодательной думы Томской области. Тогда свою отставку он объяснил возросшей нагрузкой на посту ректора.

Уроженцу Томска Андрею Андрееву 50 лет. Окончил Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МВД России, позднее получил юридическое образование в Томском госуниверситете. С 1998 по 2007 год проходил службу в ГУ МЧС России по Томской области, затем до 2019 года проходил военную службу. В 2019-2020 годах работал в службе корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Томск». В 2020 году назначен на должность проректора по режиму и безопасности ТГАСУ.

Михаил Кичанов