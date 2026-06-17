Директора компании заподозрили в мошенничестве с контрактом в селе Русском

В Курском округе директор коммерческой организации подозревается в мошенничестве при выполнении муниципального контракта по благоустройству аллеи на улице Школьной в селе Русском. Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

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Договор между администрацией муниципалитета и фирмой заключили в ноябре 2023 года. Следствие полагает, что руководитель подрядной организации внёс в отчётную документацию заведомо ложные данные. Согласно утвержденным сметам, работы по благоустройству провели по значительно завышенной цене. По оценке правоохранительных органов, противоправные действия нанесли бюджету Курского округа ущерб, превышающий 3 млн руб.

В отношении директора организации возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Расследование продолжается.

Мария Хоперская