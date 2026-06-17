Мосгорсуд признал законной передачу государству контрольного пакета акций «Русагро»
Апелляционная инстанция Мосгорсуда не нашла оснований для отмены обращения в доход России контрольного пакета акций ПАО «Группа Русагро», а также другого имущества основателя холдинга Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Об этом сообщили «Интерфаксу» в суде.
«Решение суда от 5 мая оставлено без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения»,— указано в заявлении. Решение инстанции вступило в законную силу.
В мае Хамовнический суд Москвы передал в собственность государства 627,17 млн обыкновенных акций ПАО «Группа "Русагро"» акций и перевел компанию под госконтроль, удовлетворив тем самым требование прокуроров.
Помимо этого, государству передали более 24 млн штук обыкновенных акций АО «Эталон»; доли в уставных капиталах ООО «Финансовый Ресурс», ООО «Бондарский Сыродельный Завод», ООО «Группа компаний "Русагро"», ООО «Геомирагро», а также три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и деньги ответчиков на сумму более 16,1 млрд руб. При этом суд не конфисковал московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие супруге господина Мошковича.
16 июня стало известно, что Максим Басов направил в Следственный департамент МВД заявление с требованием провести проверку действий Владислава Бурова, по жалобе которого ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении него и Вадима Мошковича. На прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Вадима Мошковича и Максима Басова. Им инкриминировали мошенническое хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК), легализацию более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Материалы планировалось направить в Замоскворецкий райсуд Москвы.
Подробнее о деле — в публикации «Ъ».
Практика обращения активов в доход государства, подобная той, что применена к «Русагро», стала заметной в России. Так, акции АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», АО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» были переданы государству после обвинений в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Аналогично, акции золотодобывающей компании ПАО «Южуралзолото группа компаний» были изъяты у ее президента Константина Струкова и связанных с ним лиц по иску Генеральной прокуратуры, а управление над управляющей компанией ООО «УК ЮГК» перешло к Росимуществу.
Эта волна национализации затронула также активы агропромышленной компании «Макфа» и связанные с ней предприятия, которые были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. В этом случае бенефициары обвинялись в ведении бизнеса, что запрещено для представителей органов госвласти. Аналогичные требования были выдвинуты Генеральной прокуратурой по изъятию акций АО «Ростовводоканал» и других компаний, принадлежавших осужденному за мошенничество бывшему замминистра энергетики РФ Станиславу Светлицкому, а также компаний, связанных с бывшими топ-менеджерами «Газпрома» Кириллом Селезневым и Алексеем Митюшовым. Также в доход государства были обращены активы «Дальполиметалла» и «Вектор Рейл», которые Генпрокуратура сочла коррупционным имуществом. Эта практика, как и в случае с «Русагро», часто основывается на обвинениях в мошенничестве, коррупции или других нарушениях, связанных с незаконным получением активов или их использованием.