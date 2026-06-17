Мосгорсуд признал законной передачу государству контрольного пакета акций «Русагро»

Апелляционная инстанция Мосгорсуда не нашла оснований для отмены обращения в доход России контрольного пакета акций ПАО «Группа Русагро», а также другого имущества основателя холдинга Вадима Мошковича и экс-гендиректора компании Максима Басова. Об этом сообщили «Интерфаксу» в суде.

«Решение суда от 5 мая оставлено без изменения, апелляционные жалобы защиты — без удовлетворения»,— указано в заявлении. Решение инстанции вступило в законную силу.

В мае Хамовнический суд Москвы передал в собственность государства 627,17 млн обыкновенных акций ПАО «Группа "Русагро"» акций и перевел компанию под госконтроль, удовлетворив тем самым требование прокуроров.

Помимо этого, государству передали более 24 млн штук обыкновенных акций АО «Эталон»; доли в уставных капиталах ООО «Финансовый Ресурс», ООО «Бондарский Сыродельный Завод», ООО «Группа компаний "Русагро"», ООО «Геомирагро», а также три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и деньги ответчиков на сумму более 16,1 млрд руб. При этом суд не конфисковал московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие супруге господина Мошковича.

16 июня стало известно, что Максим Басов направил в Следственный департамент МВД заявление с требованием провести проверку действий Владислава Бурова, по жалобе которого ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении него и Вадима Мошковича. На прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Вадима Мошковича и Максима Басова. Им инкриминировали мошенническое хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК), легализацию более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК). Материалы планировалось направить в Замоскворецкий райсуд Москвы.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ».