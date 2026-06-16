Экс-глава «Русагро» потребовал проверить действия потерпевшего по его делу

Бывший гендиректор компании «Русагро» Максим Басов направил в Следственный департамент МВД заявление с требованием провести проверку действий Владислава Бурова, по жалобе которого ранее возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении него и основателя холдинга Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката заявителя Дмитрия Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Басов (на заднем плане) во время заседания по вопросу продления меры пресечения в Мещанском райсуде

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Максим Басов (на заднем плане) во время заседания по вопросу продления меры пресечения в Мещанском райсуде

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Кравченко сообщил, что вместе с протоколом об ознакомлении с материалами дела подана просьба о возбуждении уголовного дела в отношении Владислава Бурова. Юрист указал на противоречие между логикой следствия и фактическими данными: компания-должник перед сделкой 2018 года была «очевидным банкротом» без средств на сырье, однако следствие оценивает ее активы в «десятки миллиардов рублей». Он заключил, что считает невозможным довести уже обанкротившуюся компанию до повторного банкротства на основании завышенной оценки активов.

На прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Вадима Мошковича и Максима Басова. Им инкриминировали мошенническое хищение акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию более 28 млрд руб. (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ). Материалы планировалось направить в Замоскворецкий райсуд Москвы.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».

Алина Морозова