Хищение продуктов в особо крупном размере

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении основателя «Русагро» Вадима Мошковича, бывшего гендиректора компании Максима Басова, а также экс-вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Бизнесменам вменяют в вину хищение акций холдинга «Солнечные продукты» стоимостью 50 млрд руб., легализацию части похищенного на сумму более 28 млрд руб. и преднамеренное банкротство, а господину Мошковичу дополнительно — дачу взятку чиновнику охотничьим карабином. Защита считает предъявленные обвинения необоснованными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Русагро» Вадим Мошкович (второй слева) и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов (крайний справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Основатель «Русагро» Вадим Мошкович (второй слева) и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов (крайний справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, обвинительное заключение по резонансному делу, которое следственный департамент МВД расследовал с марта 2025 года по заявлению основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова, утвердил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Материалы, составляющие около 150 томов, в ближайшее время должны направить в Замоскворецкий райсуд Москвы, к юрисдикции которого относится офис компании «Русагро» на улице Валовой.

Именно там, как полагает следствие, в период с августа по октябрь 2018 года было совершено хищение 1020 (85%) обыкновенных акций зарегистрированной на Кипре фирмы Quartlink Holding Ltd («Квартлинк») — головной компании холдинга «Солнечные продукты».

Согласно материалам дела, в 2018 году, будучи бенефициаром, президентом и председателем совета директоров ООО «Группа компаний “Русагро”», Вадим Мошкович убедил владельца холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать по номинальной цене €1 за штуку акции Quartlink, стоившие более 1 млрд руб.

Иностранная фирма, которой господин Буров владел через другую кипрскую компанию, Solpro investments Ltd («Солпро»), выступала собственником 15 юрлиц, входящих в ГК «Солнечные продукты» по производству масложировой продукции, в частности Новосибирского жирового комбината, ООО «Волжский терминал», АО «Элеваторхолдинг», ООО Ж. К., ООО «Солнечные продукты», АО «Жировой комбинат», АО «Аткарский маслоэкстракционный завод» и др.

По версии следствия, зная о том, что у компаний холдинга имеется задолженность перед Россельхозбанком в размере 34,7 млрд руб., господин Мошкович и предложил господину Бурову сделку по покупке акций и долга холдинга в обмен на инвестиции со стороны «подконтрольных ему организаций», восстановление платежеспособности ГК «Солнечные продукты», а после объединения активов — продолжение совместной предпринимательской деятельности. По результатам заключенной 3 октября 2018 года сделки собственником акций стала кипрская компания Worthwell, бенефициаром которой, по данным следствия, являлся господин Мошкович. Однако инвестиций не последовало, а вместе с акциями ГК «Солнечные продукты» Вадим Мошкович и действовавший вместе с ним гендиректор «Русагро» Максим Басов завладели активами холдинга рыночной стоимостью 50,85 млрд руб., причинив ущерб господину Бурову и компании «Солпро», гласит обвинение.

Помимо мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предпринимателям также вменили в вину преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).

По данным МВД, после того как компании холдинга перешли под контроль «Русагро», они были подвергнуты контролируемому банкротству, в частности, за счет «умышленных допущений незначительной просрочки по кредитным договорам организаций холдинга “Солнечные продукты” и предъявлений им требований о досрочном погашении кредитов, а также искусственного создания видимости неплатежеспособности перед независимыми кредиторами», например УФНС по Саратовской области.

Следствие указывает, что единый промышленный кластер технологических мощностей холдинга был разбит на отдельные комплексы, которые были выкуплены по заниженной стоимости в рамках банкротных дел. При этом ряд невыгодных и экономически необоснованных гражданско-правовых сделок причинили материальный ущерб, а также существенный вред правам юрлиц холдинга. Они привели к невыполнению их обязательств перед независимыми кредиторами, в том числе перед ООО «Сингента» (российская «дочка» Syngenta, владелец — китайская госкорпорация ChemChina), а также перед УФНС России по Саратовской области на сумму свыше 1 млрд руб.

Помимо компании «Сингента», потерпевшими по делу признали еще 15 юрлиц—кредиторов «Солнечных продуктов», которые не получили выплаты примерно на 7,5 млрд руб.

Также следствие вменяет в вину господам Мошковичу и Басову легализацию похищенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174. УК РФ) на сумму 28,6 млрд руб.

По версии следствия, в ходе процедуры банкротства бизнесмены организовали участие в торгах по реализации имущества компаний холдинга — AO «Аткарский маслоэкстракционный завод», ООО «Волжский терминал», АО «Жировой комбинат», подконтрольных «Русагро» предприятий. Последние стали победителями аукционов и собственниками оборудования по производству масложировой продукции.

В 2019 году Сергей Мошкович одарил тогдашнего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова охотничьим карабином марки Blaser стоимостью 2,6 млн руб. Оружие было куплено для чиновника в магазине «Кольчуга» на Ильинке и передано за «общее покровительство» сельскохозяйственному бизнесу господина Мошковича, полагает следствие. Бизнесмену вменили в вину дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), а господину Иванову — ее получение (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Все трое находятся под стражей и в ходе следствия вину не признали. По данным “Ъ”, в рамках уголовного дела было заявлено несколько гражданских исков, наиболее крупный из которых, на сумму свыше 50 млрд руб., подал потерпевший Владислав Буров. Адвокаты господина Мошковича отказались от комментариев.

В свою очередь, защищающий Максима Басова адвокат Дмитрий Кравченко заявил “Ъ”, что «обвинительное заключение даже в его описательной части совершенно нелогично, внутренне противоречиво и абсолютно не соотносится с доказательствами по делу». Он отметил: «Во-первых, ни Максим Басов, ни ГК “Русагро” ничего не приобретали у Бурова, а, наоборот, именно Буров был освобожден от 35-миллиардного поручительства по кредитам, однако в тюрьме почему-то находится Басов. Во-вторых, мы не понимаем, как можно утверждать, что якобы похищенный у Бурова холдинг “Солнечные продукты” был состоятелен, а его активы стоили больше 50 млрд руб., если его долги перед банками и другими кредиторами превышали его годовые операционные доходы более чем в десять раз». «Холдинг не один год находился в убытках, а его имущества по факту не хватило для оплаты его 40-миллиардных обязательств»,— утверждает защитник. Он заявил, что по делу «не был допрошен целый ряд ключевых свидетелей, к нему не были приобщены важнейшие документы, а другие доказательства приобщены избирательно».

«Конечно, мы воспринимаем это дело как существенный удар по российскому предпринимательскому климату и считаем, что суду следует вернуть его прокурору»,— заявил “Ъ” господин Кравченко.

В начале мая этого года Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры к Вадиму Мошковичу и ряду связанных с ним лиц обратил в доход государства более половины акций «Русагро», а также другие активы стоимостью свыше полутриллиона рублей. 28 мая ПАО «Группа “Русагро”» перешло в управление структуры Россельхозбанка — ООО «РСХБ-Финанс». Позже Генпрокуратура подала в тот же суд новый иск к Вадиму Мошковичу, его жене Наталье Быковской, а также Максиму Басову, на этот раз требуя изъятия в казну более 1,3 млрд руб. и около $96 тыс.

Мария Локотецкая