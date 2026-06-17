Расходы бюджета Красноярского края по тематике СВО превысили 17 млрд рублей

В 2025 году из бюджета Красноярского края на поддержку участников СВО и членов их семей было выделено более 17 млрд руб. Объем средств приведен в пресс-релизе законодательного собрания Красноярского края по итогам заседания комитета по бюджету, госимуществу и защите прав граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе заседания красноярский вице-премьер — министр финансов Владимир Бахарь выступил с отчетом об исполнении бюджета в 2025 году. По данным чиновника, доходы составили 459,4 млрд руб., расходы — 497,6 млрд руб., дефицит — 38,2 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», расходы бюджета Алтайского края в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей составили 16,4 млрд руб. при сумме расходов 215,93 млрд руб.

Валерий Лавский