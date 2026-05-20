Расходы Алтайского края по тематике СВО выросли за год в 2,8 раза

Власти Алтайского края в 2025 году выделили на поддержку участников СВО и членов их семей 16,4 млрд руб. Данные приведены в тезисах губернатора Виктора Томенко к отчету о работе в прошлом году.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Расходы на эти цели в 2025 году превысили объем расходов в 2024-м в 2,8 раза. Система поддержки участников СВО и членов их семей включает в крае около 80 мер. По данным министерства финансов Алтайского края, доходы бюджета региона в прошлом году составили 198,33 млрд руб., расходы — 215,93 млрд руб.

Губернаторский отчет о работе за 2025 год запланирован на ближайшей сессии законодательного собрания Алтайского края. Она состоится 28 мая.

Валерий Лавский