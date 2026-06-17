Строительство логистического хаба в Северной Осетии начнется в 2026 году

В середине 2026 года в Северной Осетии начнется активное строительство крупного логистического хаба (сухого порта) в Пригородном районе. Об этом в интервью «РБК ТВ Юг» на ПМЭФ-2026 сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Транспортно-логистический комплекс станет частью международного коридора Север-Юг и будет ориентирован на экспорт. В создаваемой таможенной зоне запланированы 190 портов, 190 машино-мест и складские мощности для хранения 90 млн единиц товара.

Земельный участок под проект уже выделен. Реализация пройдет в два этапа: на выполнение первого потребуется 1–1,5 года. Полный запуск хаба, включая таможенную зону, намечен на 2030 год. Общий объем инвестиций оценивается в сумму порядка 12 млрд руб.

Мария Хоперская