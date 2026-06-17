Против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили дело о взятках

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным источника, Борис Дубровский, руководивший регионом с 2014 по 2019 годы, получил 34 млн руб. через посредников от действовавшего тогда владельца АО «Южуралмост» Геннадия Вильшенко. Взамен он оказывал покровительство при проведении аукционов на ремонт дорог в регионе.

Кроме того, Борис Дубровский и Геннадий Вильшенко проходят по делу о растрате (ст. 160 УК РФ) при проведении ремонтов областных трасс. Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по региону. В феврале прошлого года первым фигурантом этого дела стал находившийся тогда в должности министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев.

Виталина Ярховска