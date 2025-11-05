Прокурором Воронежской области может стать Валерий Войнов

По данным «Ъ-Черноземье», 65-летний Николай Саврун покидает пост прокурора Воронежской области в связи с выходом на пенсию. Его место займет Валерий Войнов, с 2021 года руководящий главным управлением кадров Генпрокуратуры РФ. Ожидается, что в ближайшее время будет опубликован соответствующий указ президента РФ. Официальными комментариями на этот счет «Ъ-Черноземье» не располагает.

Николай Саврун является прокурором Воронежской области с конца 2020-го. До этого он меньше года занимал аналогичный пост в Тамбовской области. Ранее господин Саврун в 2010–2020 годах работал прокурором Белгородской области.

Валерий Войнов родился в 1971 году в городе Ташауз Ташаузской области Туркменской ССР. В 1993 году окончил Кемеровский госуниверситет по специальности «правоведение». В прокуратуре работает с 1995-го. Карьеру начал строить в Калининградской области, где занимал должности от следователя Черняховской городской прокуратуры (1995-й) до первого заместителя прокурора области (2011–2014-й). С 2014 года по 2021-й работал первым замом прокурора Московской области.

Сергей Калашников, Сергей Толмачев