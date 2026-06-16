Совфед поддержал кандидатуру Сергея Филипенко на пост воронежского прокурора

Сенаторы поддержали кандидатуру Сергея Филипенко для назначения на должность прокурора Воронежской области сегодня, 16 июня. Трансляция шла на сайте верхней палаты. Решение принято единогласно.

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Кандидатуру рассматривали на совместном заседании комитетов Совета Федерации (СФ РФ) по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Кандидата представил заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев. Он напомнил, что Сергей Филипенко является государственным советником юстиции второго класса, служит в органах прокуратуры с 1997 года, Саратовскую область возглавляет с 2016-го. По его словам, за годы службы господин Филипенко «зарекомендовал себя квалифицированным юристом, инициативным и требовательным руководителем». Замгенпрокурора отметил, что кандидат поощрялся за «примерное исполнение служебных обязанностей».

Вопрос в адрес будущего прокурора о планах задала сенатор от Воронежской области Галина Карелова.

Сергей Филипенко сообщил, что «с большим интересом изучил социально-экономическое положение» региона и ознакомился с состоянием преступности и правопорядка. Основные задачи, по его мнению, уже «обозначены руководством Генпрокуратуры РФ».

Итоги встречи направят председателю СФ РФ Валентине Матвиенко, которая проинформирует президента РФ Владимира Путина. Последний примет итоговое решение. Также сегодня согласовали будущих прокуроров Саратовской области, Республик Дагестан и Башкортостан.

В мае пост прокурора Воронежской области покинул Валерий Войнов, возглавлявший ведомство пять месяцев. Источники «Ъ» полагали, что он продолжит карьеру в администрации президента РФ. Ранее прокуратурой региона руководил Николай Саврун, впоследствии вышедший на пенсию.

Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. В 1998 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (ныне — юридический университет). Служит в органах прокуратуры с 1997 года. Был старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области, старшим прокурором, начальником отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры Костромской области, помощником прокурора Свердловской области по особым поручениям, начальником управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области. С июля 2009 года занимал должность заместителя прокурора Свердловской области, в декабре 2011 года назначен начальником управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе. В октябре 2016 года стал прокурором Саратовской области.

Анна Швечикова