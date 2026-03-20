Валерий Войнов может покинуть воронежскую прокуратуру ради должности в АП

Как стало известно «Ъ», прокурор Воронежской области Валерий Войнов после отставки может быть назначен в администрацию президента РФ. По информации источников, знакомых с ситуацией, там он станет заместителем начальника управления информационного и документационного обеспечения президента.

Валерий Войнов, прокурор Воронежской области

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Официального подтверждения информации нет. В прокуратуре Воронежской области вопрос «Ъ» о возможном уходе Валерия Войнова оставили без комментариев.

Валерий Войнов возглавляет прокуратуру Воронежской области четыре месяца. До назначения в конце ноября он руководил главным управлением кадров Генпрокуратуры. Собеседники «Ъ» предполагают, что новым прокурором Воронежской области может стать прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов. Кадровые изменения в отношении него уже некоторое время обсуждались в регионе.

За время работы в Воронеже господин Войнов принял участие в нескольких известных делах. Так, в январе он поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 42-летней Елены Тырченковой, которая получила 15 лет колонии за особо жестокое убийство своего сожителя.

А в феврале прокурор области подал антикоррупционный иск к 58-летнему бывшему заместителю мэра Воронежа Юрию Бавыкину, отбывающему 10-летний срок за поборы с кандидатов в депутаты на выборах в 2020 году.

Также облпрокурор опротестовал местный закон о недропользовании из-за его несоответствия федеральному законодательству.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».