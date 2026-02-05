С осужденных за мошенничество на выборах в Воронеже взыскивают почти 7 миллионов

Прокурор области Валерий Войнов направил в Железнодорожный райсуд Воронежа иск о взыскании в доход РФ 6,8 млн руб. с бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина и экс-сотрудницы управы Коминтерновского района Светланы Васьковой, которые были осуждены за мошенничество на выборах в 2020 году. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что поводом для подачи иска стали результаты антикоррупционной проверки. В ее ходе выяснилось, что, получив деньги от кандидатов в депутаты, на тот момент глава управы Юрий Бавыкин и его подчиненная нарушили антикоррупционный запрет на получение в связи с должностным положением вознаграждений от физических лиц.

Приговор Бавыкину и Васьковой был вынесен в конце 2024 года. Бывший вице-мэр получил 10 лет колонии общего режима со штрафом 1,5 млн руб., а его экс-подчиненная — пять лет со штрафом в 300 тыс. руб. В суде было установлено, что в момент работы в управе Коминтерновского района они получили почти 7 млн руб. от кандидатов в гордуму и облдуму Воронежа. За эти деньги чиновники якобы обещали добиться их победы, но в итоге ничего не сделали. Однако все давшие чиновникам деньги кандидаты избрались в парламенты.

Юрий Бавыкин не признал вину, а Светлана Васькова признала. Апелляционные жалобы осужденных были оставлены без удовлетворения. На приговор поданы кассационные жалобы.

Сергей Толмачев