Условный срок получил ставропольский коммунальщик за гибель 78-летней женщины

Суд в Шпаковском округе признал бывшего управленца ресурсоснабжающей организации виновным в преступной халатности, повлекшей гибель 78-летней местной жительницы, упавшей в неогороженную яму с водой, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Трагедия разыгралась в январе на территории хутора Ташла, входящего в Шпаковский округ. Бригада ремонтно-эксплуатационного подразделения коммунального предприятия под руководством фигуранта дела выполняла аварийные работы на поврежденном участке водопровода. Вблизи одного из частных домовладений с применением спецтехники был вырыт котлован. Его глубина достигала порядка полутора метров. Вскоре выемка заполнилась водой.

Образовавшееся углубление, оставленное без необходимых ограждений и предупредительных знаков, превратилось в смертельную ловушку. Пожилая женщина, проходя рядом, потеряла равновесие и рухнула в траншею. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Следственные органы квалифицировали случившееся как результат грубого должностного упущения. Ответственность за безопасное проведение восстановительных мероприятий и корректное ограждение разрытия лежала на начальнике участка, отдавшем распоряжение о земляных работах. Действия подсудимого были расценены как халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Приговор вынесен по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Судебная инстанция назначила бывшему руководителю технической службы наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Испытательный срок также определён в полтора года. В течение этого периода осуждённый обязан доказать своё исправление примерным поведением и неукоснительным соблюдением предписанных судом ограничений.

Станислав Маслаков