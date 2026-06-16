Нефть внезапного залегания

Снижение мировых цен на нефть и угрозы возобновления американских санкций 16 июня обрушили акции российских нефтяных компаний, падение цен достигало 7%. Котировки отдельных бумаг откатились до минимумов с 2022 и 2023 годов. На внешние факторы наложились внутренние — проблемы отдельных предприятий сектора и крепкий рубль. В результате индекс Московской биржи опустился ниже уровня 2500 пунктов, вернувшись к значениям октября прошлого года. Эксперты сохраняют осторожный оптимизм, указывая, что исход конфликта на Ближнем Востоке не предрешен и в случае новой эскалации можно ожидать частичного восстановления котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

16 июня акции нефтяных компаний оказались в лидерах падения, потеряв за день 3–7% стоимости и обновив в ряде случаев многолетние минимумы. Сильнее прочих подешевели акции «Татнефти», потеряв за день почти 7% и вернувшись к значениям ноября 2025 года. Акции ЛУКОЙЛа и «Роснефти» подешевели на 5%, опустившись к уровням начала 2023 года. Более устойчиво выглядят ценные бумаги «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», которые потеряли около 3%. При этом котировки акций «Газпром нефти» вернулись к значениям начала этого года, а «Сургутнефтегаза» — к значениям октября 2022 года.

Инвесторы активно играют на понижение нефтяных акций на фоне снижения мировых цен на углеводороды. Во вторник на торгах биржи ICE котировки ближайшего фьючерса на поставку нефти Brent впервые с начала марта опустились ниже уровня $80 за баррель. За день котировки потеряли 5%, за неделю — почти 20%. Так, товарный рынок отыгрывал договоренности США и Ирана (см. “Ъ” от 16 июня). Негатива для российского рынка добавило заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон рассматривает «отказ от введенных ранее послаблений в отношении российской нефти и восстановления прежних ограничений», отмечает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин. Таким образом, стоимость нефти фактически возвращается к показателям, на которых находилась до начала боевых действий в районе Персидского залива (менее $70 за баррель нефти Brent).

Дональд Трамп, президент США, 16 июня 2026 года «Мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти».

Дополнительным фактором «медвежьей» игры стали и проблемы нефтедобывающих компаний. В частности, инвесторы негативно отреагировали на решение «Татнефти» ограничить с июня продажу бензина и дизтоплива на заправочных станциях (см. “Ъ” от 15 июня).

Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, нехватка бензина в отдельных регионах заставляет инвесторов опасаться, что «подобные меры могут распространиться и на другие компании, что негативно повлияет на их финансовые показатели». Давление на котировки акций нефтянки оказывают сообщения о внеплановых ремонтах на российских НПЗ, считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвеста» Никита Бредихин.

В целом котировки акций нефтяных компаний снижаются уже три месяца подряд. С середины марта они потеряли 20–30% стоимости, тогда как индекс за это время снизился на 16%.

Нынешний обвал котировок ценных бумаг сектора потянул за собой и индекс Московской биржи, который по итогам дня снизился на 2%, откатившись к отметке 2490,52 пункта, минимума с октября прошлого года.

Пересматривать оценку стоимости компаний нефтегазового сектора инвесторов заставляет и крепкая национальная валюта. По данным «МФД Инфоцентр», внебиржевой курс доллара опускался до 72 руб./$, таким образом удерживаясь вблизи минимального уровня с начала 2023 года. За последние три месяца доллар подешевел более чем на 10 руб. «Крепкий рубль снижает выручку нефтяных компаний, создавая максимально неблагоприятные условия для сектора»,— констатирует аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Как считают эксперты, для улучшения ситуации в секторе требуется либо значительное ослабление рубля, либо очередной виток роста цен на нефть. При этом, как указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, исход ирано-американского конфликта еще не определен. «Так что в случае повторной эскалации и смягчения заявлений Белого дома в отношении российских эмитентов можно ожидать, что акции нефтяных компаний могут отыграть падение»,— считает эксперт.

Андрей Ковалев