В правительстве Дагестана признали систематические проблемы с доступностью медицины

Премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов потребовал от руководителя республиканского ведомства здравоохранения навести порядок в работе медучреждений, указав на многочасовые очереди пациентов, сбои в записи к врачам и сообщения жителей о теневых платежах, сообщает пресс-служба республиканского кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На заседании регионального правительства обсуждались итоги оптимизации сети лечебных учреждений и текущее состояние медицинского обслуживания. Глава кабинета министров обратился к врио министра Ярославу Глазову, сосредоточив внимание на результатах специального мониторинга жалоб населения.

Наибольшее возмущение председателя вызвала фактическая недееспособность сервиса электронной маршрутизации пациентов. По его словам, из-за хронических технических сбоев доступ к профильным специалистам, в том числе в онкодиспансере, превратился для граждан в испытание. «Люди приезжают к 4-5 утра, чтобы встать в очередь и сдать анализы. Это нормально?» — поинтересовался Рамазанов у Глазова, подчеркнув, что ситуация остается неизменной на протяжении всего срока руководства ведомства нынешним министром.

Анализ, проведенный по поручению премьер-министра, выявил и другие системные просчеты. В ходе заседания прозвучали данные о ненадлежащем содержании помещений детской многопрофильной больницы, хронических перебоях с обеспечением инсулином и запаздывании поставок ряда ключевых препаратов для льготных категорий.

Отдельный блок критики коснулся неофициальной финансовой стороны взаимодействия врачей и пациентов. Рамазанов процитировал многочисленные сигналы граждан, указывающие, что получение своевременной и квалифицированной помощи нередко требует дополнительного материального вознаграждения медперсоналу. Несмотря на заявление Ярослава Глазова о том, что обстановка находится под контролем, председатель правительства парировал, что поток обращений от жителей республики свидетельствует о прямо противоположной картине.

Станислав Маслаков