До конца года 844 жителя Георгиевска переедут из аварийных домов в новые квартиры

Свыше 840 жителей Георгиевска, чьи дома признаны аварийными, до конца 2026 года получат ключи от новых квартир в трех многоэтажках на улице Черняховского — строительная готовность этих объектов превысила 92%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров провел рабочую встречу с руководителями региональных министерств и муниципалитетов. Центральной темой совещания стала реализация программы расселения граждан из непригодного для проживания фонда.

В Георгиевске практически завершается возведение трех многоквартирных корпусов на улице Черняховского. Их техническая готовность оценивается более чем в 92 процента. Сейчас подрядчики занимаются финишной отделкой помещений и установкой газового оснащения. Ввести здания в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

После окончания строительства в благоустроенные квартиры переедут 844 горожанина, проживающих сегодня в 14 ветхих строениях. Губернатор дал указание министру строительства и архитектуры Ставрополья Андрею Уварову держать на личном контроле качество работ, уделив особое внимание чистовой отделке и надежности инженерных систем.

«Квартиры должны быть полностью готовы к заселению с ремонтом под ключ, с сантехникой и газовым оборудованием, чтобы люди сразу же могли въехать и жить», — заявил Владимир Владимиров.

В краевом правительстве отметили, что мероприятия ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». За шесть лет — с 2019 года — на Ставрополье условия проживания улучшили порядка 2,3 тысячи человек. Только с начала 2025 года новоселами стали 180 жителей региона.

Станислав Маслаков