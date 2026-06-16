Махачкалинская школа «Дом Знаний» попала в элитный рейтинг RAEX

Образовательный центр «Дом Знаний» из Махачкалы занял 28-ю строчку в первом рейтинге частных школ Российской Федерации, оценивающем конкурентоспособность выпускников при поступлении в престижные университеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Агентство RAEX впервые обнародовало независимое исследование, посвящённое успешности учащихся негосударственных учебных заведений. В перечень, включающий 30 организаций со всей страны, попала махачкалинская школа «Дом Знаний», набравшая 29 баллов и обосновавшаяся на 28-й позиции.

Специалисты анализировали, насколько результативно выпускники 2024 и 2025 годов преодолевали конкурсные барьеры ведущих вузов России и мира. Для формирования итоговой таблицы образовательные структуры направляли обезличенные данные о зачислении своих учащихся, а также раскрывали общую численность окончивших обучение в указанные годы. Вся полученная информация в обязательном порядке верифицировалась экспертами.

Безусловным лидером стала столичная Ломоносовская школа ИнТек, сумевшая набрать максимально возможные 100 баллов. Помимо неё, в список вошли учреждения из Краснодара, Сочи, Самары, Уфы, Новосибирска и других городов. Такой широкий географический охват демонстрирует усиление позиций негосударственного сектора в регионах. Появление частной школы из Дагестана в этом перечне подтверждает тренд на выравнивание образовательного ландшафта, где локальные центры начинают успешно конкурировать за места в вузовских аудиториях с признанными федеральными площадками.

Методика исследования позволила оценить реальный вклад каждого учреждения в академическую мобильность учащихся, сделав акцент не на инфраструктурных показателях, а на конечной траектории молодых людей.

Станислав Маслаков