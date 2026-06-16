Публикации о существующем российском следе в поджогах имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне — чистый бред. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в посольстве России в Соединенном Королевстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

В посольстве уточнили, что в СМИ публикуются «эксклюзивные расследования» о причастности «кого-то из России» к поджогам имущества британского премьера, материалы о раздувании антимигрантских настроений и статьи о других «гибридных» операциях. Все это, по версии западных авторов, якобы курировал 23-летний студент из России через Telegram. «Чистый бред, если вдуматься»,— отметили в посольстве.

Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с в Лондоне временно сдается. При поджоге, по данным полиции, обгорела дверь дома.

Правоохранители связали этот случай с двумя другими инцидентами. 8 мая загорелся автомобиль, который господин Стармер продал в 2025 году соседу, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.

Financial Times писало, что служба безопасности Великобритании расследует, могла ли Россия быть вовлечена в поджог. 15 июня издание The Guardian написало, что 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк признаны виновными в поджогах обоих домов и автомобиля.