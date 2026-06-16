Посольство РФ назвало бредом публикации о российском следе в поджоге дома Стармера
Публикации о существующем российском следе в поджогах имущества премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне — чистый бред. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в посольстве России в Соединенном Королевстве.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: Yui Mok / Pool / Reuters
В посольстве уточнили, что в СМИ публикуются «эксклюзивные расследования» о причастности «кого-то из России» к поджогам имущества британского премьера, материалы о раздувании антимигрантских настроений и статьи о других «гибридных» операциях. Все это, по версии западных авторов, якобы курировал 23-летний студент из России через Telegram. «Чистый бред, если вдуматься»,— отметили в посольстве.
Пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с в Лондоне временно сдается. При поджоге, по данным полиции, обгорела дверь дома.
Правоохранители связали этот случай с двумя другими инцидентами. 8 мая загорелся автомобиль, который господин Стармер продал в 2025 году соседу, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.
Financial Times писало, что служба безопасности Великобритании расследует, могла ли Россия быть вовлечена в поджог. 15 июня издание The Guardian написало, что 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк признаны виновными в поджогах обоих домов и автомобиля.
Публикации о "российском следе" в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера возникают на фоне того, что Лондон в целом склонен подозревать Россию "во всем нехорошем, что происходит в Великобритании". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно называл такие подозрения "беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными". При этом британские спецслужбы, по данным Financial Times, изучали версию о причастности России к поджогам недвижимости премьер-министра, проверяя, могла ли российская сторона завербовать обвиняемых.
Инциденты с поджогами, связанные с Киром Стармером, включают пожар в его доме 12 мая, возгорание автомобиля 8 мая, который он продал соседу, и пожар у входа в один из домов, где он проживал, 11 мая. Британская полиция задержала нескольких подозреваемых, среди которых 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк, которым были предъявлены обвинения в преступном сговоре для совершения поджогов с намерением создать угрозу для жизни. В офисе премьера отказались комментировать данные случаи, ссылаясь на продолжающееся расследование.