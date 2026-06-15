Граждан Украины и Румынии признали виновными в поджоге дома Кира Стармера

22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк признаны виновными в поджогах дома премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера, а также ранее принадлежавшего ему дома и автомобиля. Еще один обвиняемый по делу, 35-летний гражданин Украины Петр Починок, признан невиновным. О вердикте, вынесенном сегодня Центральным уголовным судом Англии и Уэльса, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Станислав Карпюк Фото: Counter Terrorism Policing / PA Фото: Counter Terrorism Policing / PA Следующая фотография 1 / 2 Станислав Карпюк Фото: Counter Terrorism Policing / PA Фото: Counter Terrorism Policing / PA

Как сообщал «Ъ», пожар в доме, принадлежащем премьер-министру, произошел рано утром 12 мая. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а принадлежащий ему дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. От поджога, по данным полиции, пострадала дверь дома. Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами, случившимися ранее. 8 мая загорелся автомобиль, который Кир Стармер продал в прошлом году соседу, а 11 мая был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.

Лавринович, Карпюк и Починок были арестованы в течение пары недель после инцидентов. Тогда же газеты начали писать о том, что власти рассматривают причастность России к преступлениям.

В ходе процесса, продолжавшегося несколько месяцев, обвинение представило свидетельства того, что неизвестный человек, скрывавшийся за ником El Money и говоривший по-русски, связался с тремя обвиняемыми и предложил им деньги за поджог автомобиля и двух домов. Обвинение не указало, кем мог быть этот человек и кого он мог представлять.

Приговор Лавриновичу и Карпюку будет вынесен 19 июня.

Виктой Буй