Прокуратура Дагестана начала проверку после обрушения моста в Табасаранском районе

В Дагестане республиканская прокуратура организовала проверку по факту обрушения опоры автомобильного моста, ведущего к селу Новое Лидже Табасаранского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Инцидент произошел 15 июня 2026 года в Табасаранском районе республики, когда одна из опор мостового сооружения не выдержала нагрузки и обрушилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Дагестана Фото: Прокуратура Дагестана

Проверка проводится в рамках надзорных мероприятий для оценки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и правильности содержания автомобильных дорог. Ведомство даст правовую оценку состоянию мостового сооружения и установит причины технической неисправности, которая привела к обрушению опоры. Ход аварийно-восстановительных работ и результаты процессуальной проверки по данному факту находятся на строгом контроле руководства прокуратуры республики.

Табасаранский район расположен в южной части Дагестана, село Новое Лидже находится в горной местности района, где мостовые сооружения играют критическую роль для транспортной связи населенных пунктов. Обрушение опоры автомобильного моста нарушило транспортное сообщение с селом, что создает риски для жителей, которым необходимо доставать продукты, медикаменты и получать услуги.

В Дагестане в последние годы произошло несколько подобных инцидентов с обрушением мостовых сооружений. В апреле 2026 года каменно-арочный мост через реку Кардукотты в Дахадаевском районе обрушился из-за активизации оползневых процессов. В сентябре 2025 года в Кайтагском районе сильные ливни подняли уровень воды в реке Уллучай, что снесло временный мост. В декабре 2025 года мостовое сооружение в районе селения Хушет обрушилось неожиданно, по предварительным данным один человек погиб и еще один получил травмы. В марте 2021 года прокуратура проводила проверку после обрушения моста в Шамильском районе.

Причины обрушения мостов в Дагестане обычно связаны с природными факторами: активизацией оползневых процессов, резким подъемом уровня воды в реках из-за обильных осадков, а также с длительным сроком эксплуатации и недостаточным техническим обслуживанием мостовых сооружений. В случае с мостом к Новому Лидже точная причина обрушения опоры пока не установлена, проверка продолжается.

Южная транспортная прокуратура в марте 2026 года также организовала проверку после обрушения железнодорожного моста в Дагестане, что показывает системную проблему с безопасностью мостовых сооружений в регионе. После каждого инцидента прокуратура рассматривает вопрос о принятии мер реагирования к должностным лицам, ответственным за содержание дорог и мостов.

Станислав Маслаков