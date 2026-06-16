Мэрия Ставрополя обнародовала карту муниципальных туалетов с ценами и графиком

Администрация краевого центра актуализировала перечень мест, где жители и гости города могут воспользоваться общественными туалетными комнатами, — в реестр вошли как платные круглосуточные модули, так и бесплатные объекты, расположенные в популярных зонах отдыха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя Фото: Пресс-служба мэрии Ставрополя

Власти Ставрополя систематизировали информацию о действующих пунктах санитарно-гигиенического назначения. В официальных источниках опубликован обновленный список адресов, где размещены городские уборные, а также уточнены режим их функционирования и условия доступа. Этот шаг призван упорядочить пользование инфраструктурой на фоне продолжающегося благоустройства общественных пространств.

Согласно данным муниципалитета, сегодня жителям и туристам доступны полностью автоматизированные кабинки, работающие без перерывов. Такие объекты расположены по четырем адресам: проспект Октябрьской Революции, 29; Александровская площадь; территория парка Патриот на Владимирской площади; а также улица Семашко, 8. Все перечисленные модули принимают безналичную оплату — транзакция списывается непосредственно с банковской карты через терминал на входе. Единовременное посещение обойдется пользователю в 28 руб.

Отдельный формат предусмотрен для прогулочных зон у воды. В частности, на территории Комсомольского пруда ежедневно с восьми утра до десяти вечера открыты сразу шесть санитарных комнат.

Что касается бесплатной санитарной инфраструктуры, она сконцентрирована в знаковых локациях. В сквере Героев России работают три автономных павильона, каждый из которых включает по два отсека, — их двери разблокированы с девяти утра до десяти вечера. Аналогичный свободный доступ организован и на Владимирской площади, однако временной интервал здесь иной: объект функционирует с десяти часов утра до восьми часов следующего дня.

Хозяйственный блок города не останавливается на достигнутом. По имеющейся информации, в ближайшей перспективе ещё один компактный биотуалет модульного типа появится в преображенном сквере, прилегающем к заводу «Нептун». Это решение должно повысить комфорт прогулочной среды в активно обновляемом районе и снизить нагрузку на действующую сеть.

Станислав Маслаков