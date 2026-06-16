В Ленобласти планируют поставить гастрорекорд

В деревне Мягозеро Подпорожского района Ленобласти планируют установить гастрономический рекорд России. 2 августа во время фестиваля вепсской кухни за одним столом для трапезы соберут около трехсот человек, которым подадут томленое молоко с черемухой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятие приурочено к 463-летию деревни Мягозеро

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мероприятие приурочено к 463-летию деревни Мягозеро

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За организацию пиршества, как сообщают организаторы, будут отвечать вице-президент Всероссийской Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров СhefsTeamRussia Юлия Литвиненко, а также Александр Колчаков – амбассадор СhefsTeamRussia Северо-Запад (Санкт-Петербург).

«Шеф-повара проведут четыре мастер-класса по вепсской кухне, – рассказала руководитель проекта, глава АНО «Связь времен» Ирина Гуляева. – Рецепты будут воспроизведены из книги по вепсской кухне, которую написала Валентина Лебедева – соучредитель нашего АНО «Связь времен».

Помимо этого, на этно-гастрофестивале гости смогут увидеть реконструкцию обрядов Ильина дня и выступления фольклорных коллективов, принять участие в ярмарке ремесел и в мастер-классах по лоскутному шитью и т.д.

Мероприятие приурочено к 463-летию деревни Мягозеро и проходит при поддержке гранта губернатора Ленобласти. Это заповедная вепсская деревня, которая оказалась на грани вымирания. «Вепсский пир» — это первый шаг к тому, чтобы Мягозеро не осталось только на старых фотографиях, а превратилось в место, куда едут за аутентичностью и традициями.

«Проект привлекает внимание не только к вепсской культуре, но и к сельскому туризму в целом — чтобы деревни Ленинградской области не исчезали. Один фестиваль не решит всего. Но если он станет традицией — деревня будет жить и знакомить с наследием будущие поколения»,— отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.