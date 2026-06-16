Геополитика уступила инфляции

Геополитика ушла из приоритетных рисков, на которые обращали внимание портфельные управляющие в оценке перспектив мировой экономики. На первый план вновь вышли риски инфляции и «пузыря ИИ». Несмотря на снижение напряженности в районе Персидского залива, возвращения цен на нефть к значениям начала года почти никто не ждет. Однако все большее число инвесторов допускает повышение ставки ФРС в ближайшие 12 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Staff / Reuters Фото: Staff / Reuters

Международные портфельные управляющие позитивно оценили активизировавшийся в начале июня переговорный процесс между США и Ираном. По данным опроса, проведенного аналитиками Bank of America (BofA) в этом месяце, лишь 12% респондентов назвали геополитические конфликты ключевым риском для мировой экономики. В мае с долей 20% данный риск занимал второе место (см. “Ъ” от 20 мая), а до этого на протяжении двух месяцев — первое (см. “Ъ” от 16 апреля). Таким образом, оценка влияния вооруженных конфликтов вернулась к значениям, на которых она находилась до начала конфликта на Ближнем Востоке (см. “Ъ” от 19 февраля).

Одновременно с этим резко выросли опасения «пузыря ИИ». Доля инвесторов, назвавших данный риск ключевым для мировой экономики с непредсказуемыми последствиями, составила 28%, вдвое превысив показатель мая. В итоге он поднялся с четвертого сразу на второе место.

По мнению главы инвестиционного офиса Astero Falcon Елены Нефедовой, рост внимания к риску «пузыря ИИ» за последние два месяца «связан не столько с ухудшением долгосрочного инвестиционного кейса, сколько с более осторожной оценкой текущего позиционирования».

Согласно опросу BofA, 80% респондентов назвали инвестиции в полупроводники самой перегруженной инвестиционной идеей на рынке. «Когда главная инвестидея одновременно становится самой перегруженной, для коррекции уже не нужен внешний шок — достаточно синхронного сокращения риска»,— отмечает госпожа Нефедова.

Ключевой риск для мировой экономики управляющие по-прежнему видят в разгоняющейся инфляции. Такого мнения придерживаются 34% опрошенных. Несмотря на снижение геополитических рисков, большинство инвесторов не ждут возвращения цены Brent к уровням конца февраля (ниже $70 за баррель). По данным BofA, 58% опрошенных допускают удержание стоимости Brent к концу года в диапазоне $80–100 за баррель, еще 10% — возвращения цен выше $100 за баррель. С учетом дат проведения опроса (5–11 июня) достигнутые в минувшие выходные договоренности США и Ирана по урегулированию конфликта пока не повлияли на мнение управляющих. Поэтому в июле прогнозы по ситуации на рынке нефти могут быть скорректированы.

Опрос свидетельствует о росте числа управляющих, допускающих ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Если в мае лишь 17% респондентов допускали такой шаг в ближайшие 12 месяцев, то в июне их доля выросла до 40%. «В результате растет ставка дисконтирования будущих денежных потоков и инвесторы менее охотно покупают истории с высокими мультипликаторами, особенно там, где позиционирование уже выглядит перегруженным»,— отмечает Елена Нефедова.

В итоге инвесторы нарастили долю наличности в портфелях с 3,9% до 4,1%. Это произошло за счет снижения вложений в акции. В июне количество портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 38% превысило число портфелей, где она была ниже.

За месяц перевес сократился на 12 п. п. Покупки, как и прежде, в основном затрагивают акции американских компаний и компаний развивающихся стран при одновременной распродаже европейских активов. «Пока магнитуда ожидаемого инвесторами роста ставок не очень высока (доходности двухлетних казначейских облигаций США выросли с начала года с 3,5% до 4% годовых), это оказывает лишь небольшое негативное влияние на стоимость финансовых активов»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов.

Урегулирование конфликта на Ближнем Востоке несет риски для российского рынка, который имеет высокую сырьевую ориентацию. К настоящему времени индекс Московской биржи вернулся ниже уровня 2500 пунктов. По мнению Дмитрия Терпелова, риски для отечественного рынка несет и наблюдаемое в развитых странах ускорение роста цен на отдельные товары, и возможное нарушение логистики. Данный риск отмечали в ЦБ как фактор более осторожного снижения ключевой ставки.

Виталий Гайдаев