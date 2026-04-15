Сквозь Ормузское горлышко

Апрельский опрос портфельных менеджеров от Bank of America свидетельствует о резком ухудшении настроений инвесторов. Впервые с начала года пессимистические прогнозы в отношении темпов роста мировой экономики возобладали. Участники рынка ожидают, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке приведет к длительному удержанию нефтяных цен в районе $80–100 за баррель, разгону инфляции и ужесточению политики центробанков. В результате управляющие фондов сокращают долю акций в портфелях.

Затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке заставляет международных портфельных управляющих ухудшать оценки перспектив мировой экономики. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Bank of America (BofA) в первой декаде апреля. В анкетировании приняли участие представители 193 фондов, в управлении которых находились активы на $563 млрд. Число респондентов, заявивших, что геополитические конфликты являются ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для экономики, выросло по сравнению с мартом на 7 п. п., до 44%.

В последний раз столь негативные оценки геополитике управляющие выставляли весной 2022 года в начале проведения СВО на Украине.

Причем в апреле впервые в этом году число респондентов, допускающих замедление темпов роста экономики в ближайшие 12 месяцев, превысило число тех, кто ожидает ускорения роста. Если в марте оптимистов было на 7% больше, чем пессимистов, то в текущем месяце ситуация развернулась — перевес пессимистов составил 37%. Столь высокими темпами настроения не ухудшались ни весной 2022 года, ни в кризис 2008 года.

Управляющие негативно оценивают последствия длительного перекрытия Ормузского пролива. Наиболее болезненно рынок воспринимает падение поставок энергоносителей, что уже привело к росту цен на нефть Brent на спот-рынке выше $120 за баррель. В результате 56% опрошенных управляющих не исключают того, что в конце года цены будут в районе $80–100 за баррель, в марте таковых было вдвое меньше. С 3% до 6% выросла доля тех, кто допускает сохранение цен выше $100 за баррель. «Более высокая стоимость энергоносителей и удорожание логистики окажут давление на темпы роста экономики и приведут к ускорению инфляции»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов. Это может потребовать и более жесткой, чем предполагалось, денежно-кредитной политики глобальных центробанков, указывает эксперт.

Геополитические риски, инфляционные ожидания и опасения замедления экономики растут одновременно, однако не конвертировались в ожидания рецессии.

Пока такой сценарий допускает лишь 9% опрошенных, что является самым высоким показателем с сентября 2025 года, но впятеро ниже, чем годом ранее. Как отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, текущая рыночная картина — это ускоряющаяся переоценка рисков. «Управляющие уже чувствуют системное ухудшение условий, но не видят достаточных оснований, чтобы перейти к полноценному рецессионному сценарию. Именно поэтому ожидания остаются в зоне "мягкой посадки", несмотря на рост тревожности»,— отмечает эксперт.

Тем не менее опрос BofA фиксирует резкое снижение вложений в рисковые активы. Число портфелей, в которых такие инвестиции были выше индикативного уровня лишь на 13%, превысило число тех, у которых эта доля была выше. За месяц перевес оптимистов сократился на 24 п. п. В первую очередь продажи ценных бумаг идут в отношении компаний из тех регионов, которые сильнее всего зависят от импорта нефти из Персидского залива и у которых нет значимых стратегических запасов. В частности, по данным BofA, с начала марта отток средств из европейских фондов составил $6,7 млрд, индийских фондов — $3,8 млрд. «Для европейских акций рост цен на энергоносители означает риск сжатия маржи и ослабления потребительского спроса в условиях и без того вялого роста»,— поясняет руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян.

Ближневосточный конфликт оказывает ограниченное влияние на российский рынок акций даже в условиях роста цен на российскую нефть.

По данным агентства Argus, средняя стоимость Urals с 1 по 13 апреля составила $106 за баррель, что на 40% выше среднего значения в марте. «Несмотря на высокие цены на нефть, поддерживающие экспортеров и бюджет, ключевое давление на рынок формируют внутренние факторы: риск усиления налоговой нагрузки, в том числе через налог на сверхприбыль, а также замедление экономической активности»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко. Он отмечает сохранение спроса инвесторов на инструменты денежного рынка, акции банковского сектора, отдельные нефтегазовые компании и золото.

Виталий Гайдаев