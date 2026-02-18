Геополитика в тени пузыря

Геополитические риски ушли на четвертое место по значимости для портфельных управляющих. Переговоры между США и Ираном, а также готовность американского президента Дональда Трампа заключить сделку по Гренландии успокоили инвесторов. На первый план вышли риски «пузыря в ИИ». Вместе с тем управляющие продолжают активно менять аллокацию портфелей, сокращая вложения в акции американских компаний и отдавая предпочтение компаниям Европы и развивающихся стран.

Опрос глобальных портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA) в феврале 2026 года, свидетельствует о заметном снижении опасений инвесторов в отношении геополитических рисков. Они доминировали месяц назад (см. “Ъ” от 22 января), но сейчас откатились на четвертое место, так как лишь 14% опрошенных указали их в числе ключевых рисков. Теперь на первый план вновь вышел риск, связанный с «пузырем в ИИ». Но, несмотря на то что доля инвесторов, назвавших его ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики, составила 25%, этот результат оказался на 2 процентных пункта (п. п.) ниже, чем месяцем ранее. Второе и третье место заняли страхи растущей инфляции (20%) и рост доходности облигаций (17%).

Произошедшие изменения связаны со снижением геополитической напряженности на фоне начала переговоров между США и Ираном, а также исключением президентом США Дональдом Трампом силового захвата Гренландии.

«Быстрая развязка в Венесуэле и сама возможность сделки с Ираном независимо от того, насколько она реальна, снизили геополитический градус на рынке»,— отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев. К тому же, по его словам, переговоры по Украине в глазах глобальных инвесторов также продвигаются неплохо.

Кроме того, управляющие фонды адаптировались к постоянно меняющемуся настроению президента США. «Рынки за последние годы научились жить с почти перманентным фоном конфликтов разной интенсивности и масштабов, и при отсутствии резкой эскалации премия за этот риск постепенно схлопывается»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков. При этом управляющие не сбрасывают со счетов данные риски совсем, тем более что США продолжают наращивать военную группировку на Ближнем Востоке. «В случае расширения санкционных режимов, перебоев в поставках сырья или усиления торговых войн (особенно между США и Китаем) геополитика очень быстро вернется в ценообразование»,— считает господин Сушков.

На этом фоне произошло небольшое улучшение ожиданий портфельных управляющих относительно перспектив мировой экономики. Число респондентов, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы ее роста ускорятся, на 39 п. п. превысило число тех, кто ожидает снижения темпов. За месяц число оптимистов выросло на 1 п. п. Вместе с тем особняком остается рынок американских акций.

По данным опроса BofA, количество управляющих, чьи вложения в акции американских компаний находятся ниже индикативного уровня, на 22 п. п. превзошло число тех, у которых эта доля была выше. За месяц доля пессимистов выросла на 19 п. п.

«Рост недовеса может быть связан с опасениями оценок крупных IT-компаний США на фоне растущих расходов и долговой нагрузки, а также с высокой концентрацией американского рынка в нескольких технологических мегакэпах»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян. По ее словам, рынки Европы и некоторых развивающихся стран выглядят более привлекательными. По данным BofA, перевес по акциям европейских компаний и эмитентов из развивающихся стран был на стороне оптимистов.

Российский фондовый рынок остается изолированным от глобальных финансовых потоков, а потому прямое влияние изменения предпочтений глобальных инвесторов сказывается слабо. «Косвенное влияние есть на оценки бумаг отдельных эмитентов и секторов через подверженные не только фундаментальным факторам, но и спекулятивным нарративам и притокам цены на отдельные экспортные товары вроде драгоценных и цветных металлов»,— отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов. Важное значение для рынка будут иметь дальнейшее развитие переговоров между Россией, США и Украиной, а также политика Банка России, который в прошлую пятницу снизил ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% (см. “Ъ” от 14 февраля).

Виталий Гайдаев