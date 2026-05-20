Рынок монетизировал геополитику

Прекращение активных боевых действий на Ближнем Востоке отчасти успокоило мировых инвесторов. В мае риск влияния геополитических конфликтов на мировую экономику уступил первое место рискам высокой инфляции. Ей будут способствовать сохраняющиеся ограничения на судоходство в Ормузском проливе, которые подняли оценку нефтяных цен до $80–100 за баррель в конце года. В результате управляющие фондами активно увеличивают долю акций в портфелях — в первую очередь за счет американских компаний.

Майский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о резком снижении опасений относительно влияния геополитических конфликтов на мировую экономику. В анкетировании, которое проводилось 8–14 мая, приняли участие представители 200 фондов, в управлении которых находятся активы на $517 млрд. По данным опроса, лишь 20% респондентов назвали это ключевым риском для мировой экономики на горизонте ближайших 12 месяцев. По сравнению с апрелем показатель снизился в два раза (см. “Ъ” от 16 апреля).

В результате этот риск откатился на второе место, тогда как на первую строку впервые с сентября 2025 года вышли опасения разгона инфляции. По данным опроса BofA, 40% респондентов назвали новую волну роста цен ключевым риском для мировой экономики в ближайшие 12 месяцев. Это на 14 процентных пунктов (п. п.) выше показателя апреля. На третьей строчке оказался риск беспорядочного роста доходностей облигаций (18%). Лидер опасений февральского опроса — «пузырь ИИ» (см. “Ъ” от 19 февраля) — хотя и прибавил в весе 6 п. п., но с показателем 11% занял лишь четвертое место.

3,9 % достигла доля наличности в портфелях мировых инвестфондов в мае 2026 года.

Снижение опасений относительно войн связано с перемирием, которое в начале апреля объявил президент США Дональд Трамп и которое, даже несмотря на выполнение главного условия — открытие Ормузского пролива,— регулярно продлевалось. В таких условиях, как отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, рынок перестал воспринимать ситуацию вокруг Ближнего Востока как сценарий длительной системной эскалации. «Риск не исчез — он был переоценен. Произошел переход от сценария "кризис усугубляется" к сценарию "кризис остается локализованным"»,— отмечает госпожа Нефедова.

В связи с сохраняющимися ограничениями на судоходство через Ормузский пролив, а также с блокировкой иранских портов со стороны США все большее число управляющих допускает сохранение цен на нефть на текущих уровнях. По данным BofA, две трети опрошенных допускают удержание стоимости Brent в конце года в районе $80–100 за баррель, еще 7% — сохранение цен выше $100 за баррель. «Возврат к $60–70 сейчас выглядит маловероятным без резкого ухудшения мировой экономики или полноценного роста добычи со стороны ОПЕК+ и США»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков. Вместе с тем высокие цены на нефть транслируются в ускорение мировой инфляции.

По словам Елены Нефедовой, инфляционные опасения не заместили геополитические риски, а стали их экономической производной: «рынок монетизировал геополитику через сырьевой и ценовой каналы».

В таких условиях инвесторы резко сократили долю наличности в портфелях — с 4,3% (в апреле) до 3,9%. Это произошло за счет роста вложений в акции. В мае количество портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 50% превысило число портфелей, где она была ниже. За месяц перевес вырос на 37 п. п., до максимума с января 2022 года. Прирост произошел в основном за счет акций американских компаний. По данным EPFR, за последние четыре недели чистые притоки в фонды США составили почти $70 млрд, или две трети всех инвестиций в мировые фонды акций. Как отмечает управляющий активами УК «Доверительная» Дмитрий Терпелов, такие инвестиционные предпочтение продиктованы преобладанием технологических компаний в страновом индексе, меньшей зависимостью от внешних поставок энергоресурсов и возможным удержанием ключевой ставки ФРС на текущем уровне.

Несмотря на высокую сырьевую составляющую российского фондового рынка, инвесторам пока не удается на этом заработать. С начала марта индекс Московской биржи снизился на 5%. Давление на рынок оказывают сильный рубль, высокие рублевые ставки, а также ужесточившаяся риторика Банка России. «Хотя идентичного ускорения инфляции, как в развитых странах, не наблюдается, но риски, что в будущем глобальное ускорение роста цен отдельных товаров и нарушение логистики могут транслироваться в ценовое давление в РФ, есть. Это указывал и ЦБ — как один из факторов в пользу более осторожного снижения ключевой ставки»,— отмечает господин Терпелов.

Виталий Гайдаев