Жителя Махачкалы осудят за одобрение преступлений Третьего рейха в соцсетях

Уголовное дело жителя Махачкалы, публично одобрившего в одной из соцсетей преступления гитлеровской Германии, передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, сообщили в региональном СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Дагестану Фото: Пресс-служба СУ СК по Дагестану

Сотрудники следственного отдела по Советскому району Махачкалы регионального управления СК России поставили точку в расследовании резонансного дела, фигурантом которого стал местный житель. Мужчине инкриминируют реабилитацию нацизма, совершенную с использованием интернет-пространства (пункт «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ).

Как полагают следователи, находясь в дагестанской столице, обвиняемый оставил на одной из онлайн-платформ текстовое сообщение. Запись содержала публичное одобрение деяний, признанных преступными приговорами Международного военного трибунала, а также оправдание действий нацистской Германии в период Второй мировой войны. Вследствие публикации противоправный контент оказался доступен неопределенному кругу пользователей.

Для формирования доказательной базы следственная группа провела весь комплекс необходимых процессуальных мероприятий. Были назначены и выполнены судебные экспертизы, получены материалы, неопровержимо подтверждающие причастность фигуранта к названному эпизоду. Признав собранные улики достаточными, следствие передало материалы прокурору. Дальнейшую судьбу дела определит суд, которому предстоит рассмотреть его по существу.

В связи с окончанием предварительного расследования пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Дагестан обратилась к жителям региона с официальным предостережением. В ведомстве акцентировали: публикация, тиражирование, репосты и комментирование любых материалов, оправдывающих идеологию нацизма либо отрицающих вердикты Нюрнбергского процесса, недопустимы. Подобные действия, реализованные в том числе посредством глобальной сети, влекут за собой уголовное преследование согласно действующему законодательству. Представители следствия настоятельно рекомендовали гражданам проявлять осмотрительность и правовую грамотность при размещении сведений в социальных сетях и мессенджерах.

Александр Иванов