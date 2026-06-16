В Кисловодске реконструируют четыре котельные до начала зимы

Власти Ставропольского края профинансировали капитальное обновление четырех ключевых теплоисточников Кисловодска на сумму свыше 132 млн руб., чтобы исключить риски сбоев в грядущем отопительном сезоне, сообщили в региональном МинЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МинЖКХ Ставропольского края Фото: МинЖКХ Ставропольского края

Ресурсоснабжающее предприятие «Теплоэнерго Кисловодск» приступило к финальной стадии подготовки теплового хозяйства курорта к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Масштабные преобразования затронули четыре объекта генерации, расположенных в разных микрорайонах города.

На площадке по улице Минеральной, 25, персонал подрядных организаций ведёт капитальный ремонт водогрейного агрегата. Здесь осуществлена полная замена внутренней конвективной части топочной камеры. Параллельно смонтированы три современных циркуляционных насоса, установлены 32 новые позиции запорно-регулирующей арматуры, а также частично модернизирован узел предохранительной автоматики.

Аналогичный комплекс мероприятий развернут на Замковой, 72. Помимо стопроцентного обновления трубной системы котла, рабочие демонтировали старые и установили новые газогорелочные устройства. Насосная группа здесь усилена двумя агрегатами, проведена замена двух десятков единиц арматуры.

Наибольший объем работ по части запорной техники зафиксирован в котельной на улице Островского, 35. Там уже инсталлировали три насоса и обновили 36 элементов запорной арматуры. Техническое задание также предусматривает полную ревизию топочного пространства, замену блоков газовых горелок и селективное переоснащение систем контроля безопасности. К активной фазе идентичных работ на тепловом пункте по Набережной, 1, специалисты приступят в ближайшие дни.

Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Рябикин заявил, что модернизация ключевых элементов действующего теплового комплекса позволит минимизировать вероятность аварийных ситуаций в предстоящем отопительном периоде. Он добавил, что параллельно с обновлением существующих мощностей ведется подготовка проектно-сметной документации для возведения двух новых блочно-модульных котельных. Будущие теплоисточники расположатся на Садовой и Набережной улицах, взяв на нагрузку питание многоквартирных домов и объектов социальной сферы.

Помимо модернизации генерирующего оборудования, коммунальные службы ведут плановый ремонт и замену участков магистральных и разводящих теплосетей.

Станислав Маслаков