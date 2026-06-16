На Дону развитию семейного бизнеса может помочь принятие федерального закона

Развитию семейного предпринимательства в Ростовской области может способствовать не только законодательное закрепление его статуса на федеральном уровне, но и создание эффективных механизмов преемственности бизнеса. Об этом в ходе открытого интервью «Проблемы и перспективы развития семейного бизнеса в Ростовской области в непростых экономических условиях» «Ъ-Ростов» заявила директор по развитию ООО «Система комплексного строительства» Анна Липинская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильвина Зарипова Фото: Ильвина Зарипова

По словам эксперта, ключевой особенностью семейного бизнеса является его долгосрочная ориентация и тесная связь с вопросами передачи бизнеса следующим поколениям.

«Семейный бизнес - это не просто форма собственности. Это особая система ценностей, управления и ответственности. Многие предприниматели создают бизнес не на несколько лет, а на десятилетия вперед. Поэтому вопросы преемственности, наследования и сохранения бизнеса должны обсуждаться значительно раньше, чем это обычно происходит»,— отметила госпожа Липинская.

По ее мнению, важным шагом могло бы стать закрепление понятия семейного предпринимательства на федеральном уровне, что позволит формировать адресные меры поддержки и развивать соответствующую инфраструктуру.

При этом сегодня значительную роль в развитии семейного бизнеса играют деловые объединения и предпринимательские сообщества. Именно на таких площадках предприниматели получают возможность обмениваться опытом, обсуждать вопросы управления, партнерства и передачи бизнеса следующим поколениям.

«Большинство вызовов семейного бизнеса связано не столько с экономикой, сколько с отношениями между людьми, вопросами управления и договоренностей. Поэтому развитие предпринимательских сообществ, наставничества и культуры партнерства не менее важно, чем финансовые меры поддержки»,— подчеркнула Анна Липинская.

Наталья Шинкарева