Доля неодобренных заявок на автокредиты в регионе сократилась до 74,6 процента

По итогам мая на Ставрополье зафиксировано заметное снижение доли неодобренных обращений за автокредитами — показатель опустился до 74,6%, сократившись за год на 9,3 процентного пункта, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В масштабах страны уровень фрод-фильтрации также продемонстрировал нисходящую динамику. Среднероссийский процент отказов достиг 73,8%, что на 10 пунктов ниже прошлогодних майских значений, державшихся на уровне 83,8%. Если сравнивать с апрелем нынешнего года, когда банки отвергли 75,8% заявителей, прогресс в смягчении скоринга составил 2 процентных пункта.

Исследование, охватившее тридцать ведущих субъектов по объему поступающих обращений, выявило существенный разброс в лояльности кредиторов. Наиболее жесткой ситуация оказалась в Прибайкалье: в Иркутской области доля отклоненных заявок взлетела до 85%. Антиподом выступил Санкт-Петербург, где отрицательный ответ получили лишь 65,2% граждан. Согласно пояснениям экспертов бюро, низкие значения индикатора обычно указывают либо на более высокое качество потенциальных заемщиков, либо на адаптацию банковской риск-модели под региональные особенности.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков прокомментировал тренд постепенного оживления сегмента. «Снижение ключевой ставки Центробанком и рыночные ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стимулируют кредитную активность. Мы наблюдаем нарастание конкурентной борьбы банков за наиболее привлекательных клиентов», — подчеркнул Волков. В рамках этой борьбы особый фокус смещается в сторону граждан, чей персональный кредитный рейтинг превышает 750 баллов. В данной премиальной категории доля отказов существенно ниже общего тренда и составляет всего 55%.

Стоит напомнить, что в апреле текущего года ситуация на Ставрополье выглядела несколько жестче: тогда процент неодобрений достигал 76,6%, что, однако, было на 7,7 пункта лучше результатов апреля 2025 года с его показателем в 84,3%.

Станислав Маслаков