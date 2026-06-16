Рекордный урожай Ставрополья не спас агрохолдинг «Просторы» от убытков

Агрохолдинг «Просторы» (бренды «Националь», Primebeef, «Заречное») по итогам 2025 года зафиксировал чистый убыток в размере 2,6 млрд руб. и снижение совокупной выручки на 10,5% до 58,7 млрд руб., следует из данных аналитики AK&M. Источники в отрасли указывают на сочетание аномальной погоды на юге России и падения рентабельности в агробизнесе как ключевые факторы ухудшения показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Зерновой кластер в Ростовской области показал совокупный убыток 3,1 млрд руб.; у 22 компаний сегмента показатель рентабельности упал вдвое. ООО «Малоорловское» увеличило выручку в восемь раз за счет приобретенных активов, однако рост себестоимости и увеличение процентных расходов по кредитам полностью нивелировали прибыль и вывели чистые активы в отрицательную зону.

На Ставрополье, где у «Просторов» сосредоточены значительные площади, компания получила рекордный урожай 2025 года, что позволило частично компенсировать потери в других кластерах и сдержать падение выручки. Тем не менее, высокие операционные расходы и долговая нагрузка холдинга не позволили добиться положительного итогового результата по группе.

Рисовый кластер в Краснодарском крае сохранил рентабельность продаж по чистой прибыли на уровне 13,6%, но выручка снизилась с 12,7 млрд руб. в 2024 году до 10,5 млрд руб. в 2025-м, а чистая прибыль упала с 2,6 млрд до 1,4 млрд руб. По словам аналитиков, технология затопления полей помогла локально защититься от засухи и сохранить маржу.

Мясной дивизион (ООО «Заречное») впервые за несколько лет показал положительный финансовый результат: чистая прибыль составила 338,9 млн руб. При этом компании удалось вдвое сократить коммерческие расходы и оптимизировать издержки, что сделало этот сегмент единственным в группе с ростом прибыли по итогам года.

Совместное предприятие «Хелианте» с «Щелково Агрохим» нарастило выручку до 4 млрд руб. и получило чистую прибыль 1,2 млрд руб. Производство отечественных гибридов подсолнечника показало высокую маржинальность и стало одним из драйверов результативности холдинга в южных регионах.

Аналитики указывают на три приоритета «Просторов» на 2026 год: завершить реструктуризацию долгов, консолидировать активы после приобретений и восстановить рентабельность зернового сегмента в Ростовской области и соседних регионах. В случае сохранения неблагоприятных погодных условий и высоких процентных выплат восстановление финансовых показателей займет, по оценке экспертов, несколько лет.

Станислав Маслаков