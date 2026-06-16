Дебиторку ростовского «Югспецинжстроя» продают с торгов за 31,6 млн рублей

Конкурсный управляющий Михаил Каплиев объявил аукцион на понижение стоимости на дебиторскую задолженность обанкротившегося ООО «Югспецинжстрой» (Ростов-на-Дону). Начальная стоимость права требования к бывшему руководителю компании составляет более 31,6 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В состав лота входит право требования 27,9 млн руб. основного долга, 7,2 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами с 25 ноября 2019 года по 7 сентября 2023 года, а также с 8 сентября 2023 года по дату фактического исполнения судебного акта.

Шаг аукциона — 10% от начальной цены. Задаток — 20%. Заявки на участие в торгах принимаются с 16 июня по 10 июля 2027 года. Аукцион проводится на площадке ЭТП «Альфалот».

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Югспецинжстрой» несостоятельным 24 марта 2023 года, в отношении компании открыто конкурсное производство.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Югспецинжстрой» было зарегистрировано в Ростове 3 июня 2014 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Учредителем компании является Дмитрий Володин. Уставный капитал составляет 2 млн руб.

Наталья Белоштейн