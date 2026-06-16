В Дагестане раскрыта кибервербовка подростка в ряды международных террористов

В Республике Дагестан начато расследование в отношении двух местных жителей, подозреваемых в членстве в международной террористической структуре и склонении к этому несовершеннолетнего лица через интернет-сервисы, сообщили в СУ СК по региону.

Сотрудники Следственного управления СК России по региону инициировали уголовное преследование двух граждан. Им инкриминируется участие в работе организации, признанной на территории РФ террористической, а также пособничество такой деятельности.

По материалам, собранным оперативниками республиканского УФСБ, вырисовывается следующая картина: один из фигурантов на протяжении нескольких месяцев вел агитацию в городе Дербенте. Анализ данных указывает, что с ноября текущего года по апрель 2026-го мужчина системно занимался продвижением радикальных установок для возрождения функционала запрещенной ячейки.

Следствие располагает сведениями, что для расширения влияния группировки подозреваемый использовал возможности популярных мессенджеров. В ходе виртуального общения он сумел воздействовать на своего знакомого, не достигшего совершеннолетия. Под настойчивым давлением и манипуляциями юноша согласился примкнуть к противозаконному формированию и выполнил конкретные шаги, подтверждающие его вовлеченность в работу структуры.

Квалификация действий задержанных осуществляется по двум составам: часть 2 статьи 205.5 УК РФ и часть 2 статьи 205.1 УК РФ. На данный момент следователи проводят комплекс процессуальных мероприятий для сбора неопровержимых улик. Осуществляется проверка причастности фигурантов к дополнительным эпизодам, чтобы установить полную картину их противозаконной активности.

Станислав Маслаков