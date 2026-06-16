Глава МИД Германии допустил возобновление переговоров по Украине этим летом
Мирные переговоры по российско-украинскому конфликту могут возобновиться летом 2026 года, считает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, сейчас президент Владимир Путин может быть более открыт к этому процессу.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль
Фото: Markus Schreiber / Pool / Reuters
«Возможно, сейчас он (Владимир Путин.— “Ъ”) находится в той фазе, когда всерьез задумывается об этом»,— заявил господин Вадефуль в интервью телеканалу RTL/NTV. Он подчеркнул, что сейчас ни у одной из сторон нет весомого военного преимущества.
Последний раз делегации России и Украины встречались для переговоров в феврале 2026 года. После выхода США из переговоров обсуждения прекратились. По словам американского президента Дональда Трампа, после завершения конфликта с Тегераном Вашингтон намерен сконцентрироваться на российско-украинском конфликте. Он пообещал воздействовать на Украину и ЕС ради прекращения боевых действий и призвал Россию «заключить сделку».
О готовности Трампа к участию в переговорах по Украине читайте в материале «Дональд Трамп вернулся на Украину».
Заявления о возможном возобновлении мирных переговоров по российско-украинскому конфликту звучат на фоне последних встреч между делегациями России, США и Украины, которые проходили в Абу-Даби и Женеве в начале 2026 года. Эти встречи, хотя и назывались продуктивными американской стороной, не привели к прорыву, поскольку стороны расходились по ключевым вопросам, включая территориальные уступки и гарантии безопасности для Украины. США, со своей стороны, оказывают давление на Украину, угрожая прекращением помощи в случае отказа подписать план урегулирования.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности к прямым переговорам с Украиной, но на основе достигнутых ранее договорённостей и текущих реалий. При этом он подчеркивал, что европейские страны не могут быть непредвзятыми посредниками из-за своей поддержки Украины. Спецпосланник США Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах, также отмечал, что одна из главных тем дискуссий — это вопрос новых регионов, а также готовность сторон отойти за определённые административные границы. При этом в Кремле заявляли, что не получали доработанный в Женеве мирный план, а помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что Москва будет жестко настаивать на своих условиях, главное из которых — полный вывод украинской армии из Донбасса.
На протяжении переговорного процесса Дональд Трамп активно предлагал свой план урегулирования, в котором, по данным СМИ, содержались пункты о признании Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращении численности ВСУ. Он также выражал намерение использовать военную помощь Киеву в качестве рычага давления. Недавно Трамп рассматривал патриарха Иерусалима Феофила III в качестве потенциального посредника между Россией и Украиной, чтобы установить канал связи между странами.