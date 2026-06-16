Глава МИД Германии допустил возобновление переговоров по Украине этим летом

Мирные переговоры по российско-украинскому конфликту могут возобновиться летом 2026 года, считает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, сейчас президент Владимир Путин может быть более открыт к этому процессу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Markus Schreiber / Pool / Reuters Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Markus Schreiber / Pool / Reuters

«Возможно, сейчас он (Владимир Путин.— “Ъ”) находится в той фазе, когда всерьез задумывается об этом»,— заявил господин Вадефуль в интервью телеканалу RTL/NTV. Он подчеркнул, что сейчас ни у одной из сторон нет весомого военного преимущества.

Последний раз делегации России и Украины встречались для переговоров в феврале 2026 года. После выхода США из переговоров обсуждения прекратились. По словам американского президента Дональда Трампа, после завершения конфликта с Тегераном Вашингтон намерен сконцентрироваться на российско-украинском конфликте. Он пообещал воздействовать на Украину и ЕС ради прекращения боевых действий и призвал Россию «заключить сделку».

О готовности Трампа к участию в переговорах по Украине читайте в материале «Дональд Трамп вернулся на Украину».