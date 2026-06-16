SpaceX сообщила о покупке стартапа Cursor за $60 млрд

Компания SpaceX Илона Маска сообщила властям США о приобретении стартапа Cursor для генерации программного кода за $60 млрд. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление, поданное в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.

В документе указывается, что сделку закроют в третьем квартале года. После этого Cursor окажется в полной собственности SpaceX и станет ее дочерней компанией.

Cursor образована в 2022 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Компания специализируется на ИИ для создания программного кода. О планах приобретения стартапа SpaceX стало известно в конце апреля. Тогда в Cursor заявляли, что интеграция позволит xAI — разработчику чат-бота Grok — усилить свои позиции в области ИИ-кодирования. Cursor же получит доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютерного кластера Colossus в Мемфисе, который SpaceX планирует использовать для создания «самых полезных моделей в мире».

12 июня SpaceX провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене $135 за акцию. Начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. Благодаря этому SpaceX смогла привлечь финансирование в размере $75 млрд. После IPO SpaceX Илон Маск стал первым триллионером в мире. Спустя два дня капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн.

Реакция мировых СМИ на рекордное IPO SpaceX читайте в материале «Свидетельство непревзойденного влияния Илона Маска на воображение публики».