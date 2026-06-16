SpaceX сообщила о покупке стартапа Cursor за $60 млрд
Компания SpaceX Илона Маска сообщила властям США о приобретении стартапа Cursor для генерации программного кода за $60 млрд. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление, поданное в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам.
В документе указывается, что сделку закроют в третьем квартале года. После этого Cursor окажется в полной собственности SpaceX и станет ее дочерней компанией.
Cursor образована в 2022 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско. Компания специализируется на ИИ для создания программного кода. О планах приобретения стартапа SpaceX стало известно в конце апреля. Тогда в Cursor заявляли, что интеграция позволит xAI — разработчику чат-бота Grok — усилить свои позиции в области ИИ-кодирования. Cursor же получит доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютерного кластера Colossus в Мемфисе, который SpaceX планирует использовать для создания «самых полезных моделей в мире».
12 июня SpaceX провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене $135 за акцию. Начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. Благодаря этому SpaceX смогла привлечь финансирование в размере $75 млрд. После IPO SpaceX Илон Маск стал первым триллионером в мире. Спустя два дня капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн.
Реакция мировых СМИ на рекордное IPO SpaceX читайте в материале «Свидетельство непревзойденного влияния Илона Маска на воображение публики».
Информация о покупке стартапа Cursor за $60 млрд и его роли в усилении позиций xAI в области ИИ-кодирования появилась еще в конце апреля 2026 года. Тогда Reuters сообщал, что SpaceX также рассматривает возможность направить $10 млрд на развитие партнерства с ИИ-стартапом как альтернативу полной покупке. Это приобретение подчеркивает стремление Илона Маска закрепиться на рынке инструментов для разработчиков, а также интегрировать Cursor с xAI, разработчиком чат-бота Grok, что позволит последнему усилить свои возможности в ИИ-кодировании. Cursor получит доступ к мощностям суперкомпьютерного кластера Colossus, который SpaceX планирует использовать для создания «самых полезных моделей в мире».
SpaceX и xAI, созданная Илоном Маском для разработок в сфере искусственного интеллекта, тесно связаны. Еще 3 февраля 2026 года Илон Маск официально объявил о слиянии xAI со SpaceX, назвав ключевой целью создание космических центров обработки данных на орбите. Ранее, 30 января того же года, Reuters сообщал о переговорах SpaceX и xAI о слиянии перед IPO, что могло бы объединить под управлением одной корпорации ракеты Маска, спутники Starlink, социальную сеть X и чат-бот Grok AI. Таким образом, покупка Cursor является частью более широкой стратегии Маска по объединению своих технологических активов для развития ИИ.