Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Свидетельство непревзойденного влияния Илона Маска на воображение публики»

Компания SpaceХ провела рекордное IPO — реакция мировых СМИ

Владелец компаний SpaceX, xAI, Tesla и соцсети Х Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря публичному размещению акций SpaceX. Это событие стало одним из главных тем обсуждения в мировой прессе. Обозреватели пытаются понять, как иммигрант из ЮАР смог добиться такого успеха за 24 года после получения им гражданства США.

Бизнесмен Илон Маск

Бизнесмен Илон Маск

Фото: Jeffrey Phelps / AP

Бизнесмен Илон Маск

Фото: Jeffrey Phelps / AP

CNN (Атланта, США)

Какая часть состояния Маска получена благодаря государственной помощи? Практически вся

Илон Маск многим обязан за то, что он стал первым в мире триллионером,— инженерам своих компаний, обеспечившим технологический прорыв, инвесторам с Уолл-стрит, которые охотно осыпали его своими деньгами, несмотря на сомнительные финансовые показатели, но прежде всего — американским налогоплательщикам и политикам. «Tesla и SpaceX не существовали бы, если бы не правительство»,— полагает Росс Гербер, генеральный директор инвестиционной компании Gerber Kawasaki и один из первых инвесторов Tesla.

В первые годы существования компании федеральное правительство (США.— “Ъ”) выделило SpaceX гранты на сумму более $500 млн. И эти $500 млн — лишь малая часть того, что Tesla получила от правительства в виде грантов, кредитов, контрактов и регулирующих мер. Это не значит, что успех SpaceX и оценка Tesla примерно в $1,5 трлн полностью обусловлены федеральными расходами. Но будучи стартапами обе компании находились на грани краха, прежде чем получить субсидии от налогоплательщиков.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

IPO компании SpaceX — это демонстрация доминирования Маска

Для Илона Рива Маска, иммигранта из Южной Африки, самопровозглашенного технологического визионера и бунтаря в социальных сетях, это был апофеоз на Уолл-стрит. Взлетевшие на 20% котировки SpaceX на старте торгов подтвердили его статус первого в мире триллионера. Теперь кажется, что весь мир высоких технологий лежит у его ног. Это свидетельство непревзойденного влияния Маска на воображение публики, обратившегося в золото Уолл-стрит.

Крупнейшие IPO в истории

Читать далее

Когда будет написана история рекордного IPO SpaceX, она войдет в историю как хрестоматийный пример способности Маска создавать убедительное видение технологического будущего как для Силиконовой долины, так и для Уолл-стрит, умело поддерживаемое армией промоутеров финансового мира.

La Tribune (Париж, Франция)

Спустя всего несколько часов после IPO акции SpaceX уже были токенизированы в блокчейне

Менее чем через сутки после своего исторического IPO компания SpaceX уже токенизирована. Компания Ondo Finance разместила акции космического гиганта в блокчейне, заработав $1 млн менее чем за час. Это достижение переосмысливает доступ к рынку. Ondo Finance запустила токенизированную версию акций SpaceX на своей платформе Ondo Global Markets 12 июня, в тот же день, когда компания, занимающаяся ракетами и спутниками, совершила свой исторический дебют на Nasdaq, что стало одной из самых быстрых токенизаций реальных активов для недавно размещенных акций.

The National (Абу-Даби, ОАЭ)

Почему IPO SpaceX вызывает параллели с неудачной попыткой Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.— “Ъ”), 14 лет назад

Выход на фондовый рынок компании SpaceX Илона Маска стал не просто площадкой для возможной следующей крупной бизнес-битвы за пределами Земли. Он также продемонстрировал звездный потенциал крупных компаний, участвующих в первичных публичных размещениях акций. Однако аналитики призывают инвесторов снизить свои ожидания, уделить больше внимания деталям фундаментальных показателей бизнеса и, что особенно важно, вернуться к одному из самых противоречивых IPO крупных технологических компаний.

«История говорит о необходимости проявлять осторожность. Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.— “Ъ”), Uber, Coinbase и Rivian вызвали значительный энтузиазм в первый день торгов, за которым последовало существенное падение в течение первых шести месяцев,— отмечает Георгиос Бампис, руководитель отдела анализа акций лондонской компании Black Coffee Investments.— Первый день определяется механизмами спроса и энтузиазмом. Последующие шесть месяцев — более фундаментальными факторами».

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик

Фотогалерея

«Я хочу быть частью того, что меняет мир»

Предыдущая фотография
Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Фото: из личного архива Илона Маска

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

Фото: AP

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, разработавшую платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, разработавшую платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Фото: Reuters

После успеха Маск решил заняться электронными платежами и открыввл стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создал PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

После успеха Маск решил заняться электронными платежами и открыввл стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создал PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

Фото: AP / Paul Sakuma

Следующим проектом Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Следующим проектом Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам. Когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам. Когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Фото: AP / Paul Sakuma, file

Кроме проблем в бизнесе, у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал сложный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Супруга не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Кроме проблем в бизнесе, у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал сложный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Супруга не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Фото: AP / Mark Lennihan

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Фото: AP / Mark Lennihan

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергли прогноз Маска, сам он счел, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергли прогноз Маска, сам он счел, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Фото: Reuters

Кроме разработки возобновляемых источников энергии, Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Кроме разработки возобновляемых источников энергии, Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Фото: AP / Jae C. Hong

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Фото: Reuters

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволил бы перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу Маска «пятый транспорт» должен был стать надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса перемещалась бы герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работа нового транспорта предполагалась за счет солнечных батарей. В 2018 году прошли тестовые испытания. Однако в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что технологическая компания Hyperloop One — разработчик сверхскоростного вакуумного поезда — закрывается, так как ей не удалось получить ни одного контракта на строительство реально работающей системы

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволил бы перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу Маска «пятый транспорт» должен был стать надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса перемещалась бы герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работа нового транспорта предполагалась за счет солнечных батарей. В 2018 году прошли тестовые испытания. Однако в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что технологическая компания Hyperloop One — разработчик сверхскоростного вакуумного поезда — закрывается, так как ей не удалось получить ни одного контракта на строительство реально работающей системы

Фото: Robyn Beck / Pool / AP

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время бизнесмен катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший&lt;br>На фото: кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время бизнесмен катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший
На фото: кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя

Фото: Paramount Pictures

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

Фото: SpaceX

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет был намечен на период не ранее 2023 года, но в июне 2024-го японский миллиардер закрыл проект

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет был намечен на период не ранее 2023 года, но в июне 2024-го японский миллиардер закрыл проект

Фото: Chris Carlson / AP

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали Экс Эш Эй-Твелв. В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали Экс Эш Эй-Твелв. В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км &lt;br>На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км
На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

Фото: Jae C. Hong / AP

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

Фото: Reuters / Steve Nesius

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 и 2024 годах он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 и 2024 годах он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8 тыс. до 1,5 тыс. В апреле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, и вскоре покинул пост гендиректора. В июне того же года Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X. Он заявлял, что логотип с птицей не соответствует его видению. За год после покупки стоимость соцсети упала более чем в два раза — до $19 млрд

Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8 тыс. до 1,5 тыс. В апреле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, и вскоре покинул пост гендиректора. В июне того же года Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X. Он заявлял, что логотип с птицей не соответствует его видению. За год после покупки стоимость соцсети упала более чем в два раза — до $19 млрд

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В ноябре 2023 года Маск оказался в центре скандала, после того как согласился с мнением, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Из-за опасений о финансовом состоянии соцсети и обвинений Маска в поддержке антисемитизма некоторые крупные рекламодатели приостановили рекламу в X

В ноябре 2023 года Маск оказался в центре скандала, после того как согласился с мнением, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Из-за опасений о финансовом состоянии соцсети и обвинений Маска в поддержке антисемитизма некоторые крупные рекламодатели приостановили рекламу в X

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Следующая фотография
1 / 23

Илон Рив Маск родился в Претории (ЮАР) 28 июня 1971 года в канадско-южноафриканской семье. Своим первым компьютером он обзавелся в десять лет, а спустя два года впервые на нем заработал, продав за $500 игру Blastar, которую сам создал. Полученные деньги вложил в акции одной фармацевтической компании. В 17 лет он эмигрировал в Канаду, где поступил в Королевский университет в Онтарио. В 1992 году переехал в США

Фото: из личного архива Илона Маска

В юности Илон Маск часто страдал от депрессий, спасаясь чтением философской и религиозной литературы, однако главной книгой, изменившей его жизнь, стала книга Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». «Она научила меня, что самое сложное — это придумать правильные вопросы. Как только тебе это удалось, все остальное получается очень просто. Я пришел к выводу, что мы должны стремиться расширять пределы человеческого сознания, чтобы научиться задавать правильные вопросы». Свой вопрос Маск сформулировал так: «что больше всего в будущем повлияет на судьбу человечества?» По его мнению, это будут интернет, переход на возобновляемые источники энергии и переселение людей на другие планеты. Свой вклад он решил внести в каждую из этих сфер

Фото: AP

Окончив Университет Пенсильвании в США, Илон Маск поступил в аспирантуру Стэнфордского университета, однако очень быстро бросил учебу. Вместе с братом Кимбалом он основал свою первую компьютерную компанию Zip2, разработавшую платформу, с помощью которой газеты могли предлагать своим клиентам дополнительные коммерческие сервисы. Через четыре года, в 1999-м, крупнейший в тот момент поисковик AltaVista купил Zip2 за $307 млн наличными и $34 млн ценными бумагами. Часть денег Илон Маск потратил на покупку спорткара McLaren F1 и частного самолета

Фото: Reuters

После успеха Маск решил заняться электронными платежами и открыввл стартап X.com. В 2000 году, слившись с компанией-конкурентом Confinity, он создал PayPal — одну из ведущих платежных систем современности. После удачных маркетинговых кампаний аудитория сервиса начала стремительно расти, и в 2002 году PayPal был куплен eBay за $1,5 млрд. Так Илон Маск получил необходимые средства для реализации других своих проектов — в сферах космонавтики и альтернативных источников энергии

Фото: AP / Paul Sakuma

Следующим проектом Маска стало производство электромобилей. В феврале 2004 года он вложил $70 млн в компанию Tesla Motors, став председателем совета директоров. Первоначально Маск не занимался управлением компанией, а участвовал в проектировании дебютной модели спорткара Roadster, созданной на базе Lotus. К 2006 году проект стал набирать популярность, к нему подключились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а сумма привлеченных инвестиций переступила порог в $100 млн

Фото: AP / Marcio Jose Sanchez, File

Впрочем, успех далеко не всегда сопутствовал Илону Маску и его проектам. Когда в 2007 году должен был начаться конвейерный выпуск спортивной модели Tesla Roadster, выяснилось: просчеты менеджмента привели к тому, что стоимость электромобиля оказалась вдвое выше заложенной изначально. Кроме того, гендиректор и сооснователь компании Мартин Эберхард допустил ошибку с концепцией трансмиссии, из-за чего выпуск машины пришлось отложить на год. Чтобы спасти компанию, Маск уволил Мартина Эберхарда и еще нескольких «отцов-основателей», после чего сам ее возглавил

Фото: AP / Paul Sakuma, file

Кроме проблем в бизнесе, у Илона Маска начались и трудности на личном фронте: в этот период он переживал сложный бракоразводный процесс со своей женой Жюстин, от брака с которой у него было пятеро детей. Супруга не скупилась на критику своего мужа и активно ругала его в СМИ за недостаток внимания и домашнюю тиранию. В 2010 году Маск женился на британской актрисе Талуле Райли (на фото), в 2016 году пара рассталась

Фото: AP / Mark Lennihan

Черная полоса в жизни Илона Маска не продлилась очень долго, и вскоре его дела пошли на лад: в Tesla инвестировал $50 млн немецкий концерн Daimler, а Министерство энергетики США включило проект в пул инновационных транспортных компаний, благодаря чему компания получила от государства почти $500 млн. Помогла выходу на рынок электрокара и экологическая ситуация: растущее нефтяное пятно в Мексиканском заливе, возникшее по вине компании BP, сделало крайне актуальной дискуссию о переходе на альтернативные источники топлива

Фото: AP / Mark Lennihan

Финансовый успех Tesla обеспечил выпуск седана Model S с зарядом батарей на 426 км и возможностью разогнаться до 96 км/ч за 3,9 сек. Во время презентации электромобиля Илон Маск пообещал, что всего через 20 лет больше половины выпускаемых автомобилей будут электрическими. И хотя все аналитики опровергли прогноз Маска, сам он счел, что мир стал слишком зависим от нефти, что породило постоянную геополитическую напряженность и изменения климата. По мнению Илона Маска, изменить эту ситуацию может отказ от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества: «Многие не любят перемен, но мы должны научиться принимать их. Особенно если альтернатива переменам — это катастрофа»

Фото: Reuters

Кроме разработки возобновляемых источников энергии, Илон Маск мечтал о колонизации других миров и задумался о создании платформы для многократных путешествий человека на другие планеты, в первую очередь на Марс. В 2002 году он основал SpaceX, вложив в проект более $100 млн. Первоначально Маск хотел купить ракеты у России, но посчитал, что рыночная цена сильно завышена: «Я подумал: стоп, а почему бы мне не создать свою ракету?» На разработку ракеты Falcon 1 потребовалось четыре года и сотни миллионов долларов частных инвестиций. Вскоре на SpaceX обратили внимание в NASA и заключили с компанией несколько контрактов на тестовые пуски ракеты

Фото: Zuma Press / Kommersant Photo

Запустить ракету Илону Маску удалось только с четвертой попытки, но уже в следующий раз он успешно отправил на орбиту малайзийский спутник, а NASA решило заключить со SpaceX контракт на 12 миссий по отправке груза на МКС на $1,6 млрд. «Мы используем те технологии, которые просто невозможно представить себе в арсенале государственных институтов. К примеру, наша компания нуждалась в теодолите, который используется для выравнивания ракеты, и вместо покупки нового я предложил поискать на eBay. Мы нашли прекрасный работающий теодолит, сэкономив около $25 тыс.»,— рассказывал господин Маск. После успешных пусков компания модернизировала свою ракету, создав Falcon 9 и разработав космический грузовик Dragon, а 22 мая 2012 года первой в истории частного космоса отправила корабль к МКС

Фото: AP / Jae C. Hong

Но все достижения и успехи SpaceX для Илона Маска лишь подготовка к исполнению его заветной мечты — экспедиции на Марс. В рамках проекта Mars Colonial Transporter инженеры SpaceX разрабатывают инновационные двигатели и ракету, которая сможет приземляться вертикально. Сам Маск уверен, что уже через 10–20 лет его мечта сбудется и полеты на Марс превратятся из научной фантастики в реальность. «Я бы хотел умереть на Марсе. Но только не от удара о поверхность»,— говорил в шутку Илон Маск

Фото: Reuters

Еще одним амбициозным проектом Илона Маска стал Hyperloop — сверхскоростной общественный транспорт, который позволил бы перемещаться на сотни километров всего за полчаса. По замыслу Маска «пятый транспорт» должен был стать надземной магистралью в форме стальной трубы, внутри которой с помощью электромагнитного импульса перемещалась бы герметичная алюминиевая капсула на аэродинамической подушке. Работа нового транспорта предполагалась за счет солнечных батарей. В 2018 году прошли тестовые испытания. Однако в декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что технологическая компания Hyperloop One — разработчик сверхскоростного вакуумного поезда — закрывается, так как ей не удалось получить ни одного контракта на строительство реально работающей системы

Фото: Robyn Beck / Pool / AP

Илон Маск лично участвует в проектировании дизайна электромобилей и космических кораблей. В свободное время бизнесмен катается на дорогих машинах и ухаживает за красивыми женщинами, чем скорее напоминает героя комиксов, нежели реального человека. По словам режиссера фильма «Железный человек» Джона Фавро, именно Илон Маск стал прототипом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший
На фото: кадр из фильма «Железный человек-2», в котором Маск появился в роли самого себя

Фото: Paramount Pictures

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил ракету Falcon Heavy в космос, которая вывела на орбиту его спортивный электрокар Tesla Roadster с манекеном в салоне. Автомобиль был использован в качестве полезной нагрузки

Фото: SpaceX

Компания SpaceX также сейчас занимается разработкой новой ракеты и космического корабля Big Falcon Rocket (BFP). В сентябре 2018 года стало известно, что японский предприниматель Юсаку Маэдзава (на фото справа) планирует на его борту совершить полет вокруг Луны, взяв с собой до восьми художников в рамках созданного им арт-проекта #dearMoon. Полет был намечен на период не ранее 2023 года, но в июне 2024-го японский миллиардер закрыл проект

Фото: Chris Carlson / AP

С 2018 года встречался с канадской певицей и музыкантом Клэр Буше, более известной как Граймс (на фото). В мае 2020 года у пары родился ребенок. По словам Маска, его назвали Экс Эш Эй-Твелв. В декабре 2021 года у пары при помощи суррогатной матери родилась дочь Экза Дарк Сайдерил

Фото: Carlo Allegri / Reuters

В марте 2019 года компания Tesla представила Model Y — новую модель электрического кроссовера. В базовой комплектации максимальная скорость автомобиля составит 190 км/ч, а запас хода — 370 км
На фото: Илон Маск во время презентации Model Y

Фото: Jae C. Hong / AP

В ноябре 2019 года Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Корпус бронированного авто изготовлен из сверхпрочной пуленепробиваемой стали. Окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита, которые способны поглощать силу удара. Однако на презентации стекло в пикапе, выставленном на сцене, разбилось, когда один из дизайнеров бросил в него металлический шар

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

30 мая 2020 года состоялся первый пилотируемый полет космического корабля Илона Маска под названием Crew Dragon. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане через 10 минут после старта. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с МКС

Фото: Reuters / Steve Nesius

В апреле 2022 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты журнала Forbes. Его состояние оценивалось в $219 млрд. В 2023 и 2024 годах он уступил лидерство главе LVMH Бернару Арно

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Осенью 2022 года Маск стал владельцем Twitter, купив компанию за $44 млрд. Вскоре он сократил численность сотрудников Twitter с примерно 8 тыс. до 1,5 тыс. В апреле 2023 года провел слияние Twitter Inc., головной компании соцсети, с принадлежащей ему X Corp, и вскоре покинул пост гендиректора. В июне того же года Илон Маск объявил, что Twitter будет официально переименован в X. Он заявлял, что логотип с птицей не соответствует его видению. За год после покупки стоимость соцсети упала более чем в два раза — до $19 млрд

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В ноябре 2023 года Маск оказался в центре скандала, после того как согласился с мнением, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Из-за опасений о финансовом состоянии соцсети и обвинений Маска в поддержке антисемитизма некоторые крупные рекламодатели приостановили рекламу в X

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд