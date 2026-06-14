«Свидетельство непревзойденного влияния Илона Маска на воображение публики»

Владелец компаний SpaceX, xAI, Tesla и соцсети Х Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря публичному размещению акций SpaceX. Это событие стало одним из главных тем обсуждения в мировой прессе. Обозреватели пытаются понять, как иммигрант из ЮАР смог добиться такого успеха за 24 года после получения им гражданства США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Илон Маск

Фото: Jeffrey Phelps / AP Бизнесмен Илон Маск

Фото: Jeffrey Phelps / AP

CNN (Атланта, США) Какая часть состояния Маска получена благодаря государственной помощи? Практически вся Илон Маск многим обязан за то, что он стал первым в мире триллионером,— инженерам своих компаний, обеспечившим технологический прорыв, инвесторам с Уолл-стрит, которые охотно осыпали его своими деньгами, несмотря на сомнительные финансовые показатели, но прежде всего — американским налогоплательщикам и политикам. «Tesla и SpaceX не существовали бы, если бы не правительство»,— полагает Росс Гербер, генеральный директор инвестиционной компании Gerber Kawasaki и один из первых инвесторов Tesla. В первые годы существования компании федеральное правительство (США.— “Ъ”) выделило SpaceX гранты на сумму более $500 млн. И эти $500 млн — лишь малая часть того, что Tesla получила от правительства в виде грантов, кредитов, контрактов и регулирующих мер. Это не значит, что успех SpaceX и оценка Tesla примерно в $1,5 трлн полностью обусловлены федеральными расходами. Но будучи стартапами обе компании находились на грани краха, прежде чем получить субсидии от налогоплательщиков.

Financial Times (Лондон, Великобритания) IPO компании SpaceX — это демонстрация доминирования Маска Для Илона Рива Маска, иммигранта из Южной Африки, самопровозглашенного технологического визионера и бунтаря в социальных сетях, это был апофеоз на Уолл-стрит. Взлетевшие на 20% котировки SpaceX на старте торгов подтвердили его статус первого в мире триллионера. Теперь кажется, что весь мир высоких технологий лежит у его ног. Это свидетельство непревзойденного влияния Маска на воображение публики, обратившегося в золото Уолл-стрит. Крупнейшие IPO в истории Читать далее Когда будет написана история рекордного IPO SpaceX, она войдет в историю как хрестоматийный пример способности Маска создавать убедительное видение технологического будущего как для Силиконовой долины, так и для Уолл-стрит, умело поддерживаемое армией промоутеров финансового мира.

La Tribune (Париж, Франция) Спустя всего несколько часов после IPO акции SpaceX уже были токенизированы в блокчейне Менее чем через сутки после своего исторического IPO компания SpaceX уже токенизирована. Компания Ondo Finance разместила акции космического гиганта в блокчейне, заработав $1 млн менее чем за час. Это достижение переосмысливает доступ к рынку. Ondo Finance запустила токенизированную версию акций SpaceX на своей платформе Ondo Global Markets 12 июня, в тот же день, когда компания, занимающаяся ракетами и спутниками, совершила свой исторический дебют на Nasdaq, что стало одной из самых быстрых токенизаций реальных активов для недавно размещенных акций.

The National (Абу-Даби, ОАЭ) Почему IPO SpaceX вызывает параллели с неудачной попыткой Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.— “Ъ”), 14 лет назад Выход на фондовый рынок компании SpaceX Илона Маска стал не просто площадкой для возможной следующей крупной бизнес-битвы за пределами Земли. Он также продемонстрировал звездный потенциал крупных компаний, участвующих в первичных публичных размещениях акций. Однако аналитики призывают инвесторов снизить свои ожидания, уделить больше внимания деталям фундаментальных показателей бизнеса и, что особенно важно, вернуться к одному из самых противоречивых IPO крупных технологических компаний. «История говорит о необходимости проявлять осторожность. Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.— “Ъ”), Uber, Coinbase и Rivian вызвали значительный энтузиазм в первый день торгов, за которым последовало существенное падение в течение первых шести месяцев,— отмечает Георгиос Бампис, руководитель отдела анализа акций лондонской компании Black Coffee Investments.— Первый день определяется механизмами спроса и энтузиазмом. Последующие шесть месяцев — более фундаментальными факторами».

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик