«Свидетельство непревзойденного влияния Илона Маска на воображение публики»
Компания SpaceХ провела рекордное IPO — реакция мировых СМИ
Владелец компаний SpaceX, xAI, Tesla и соцсети Х Илон Маск стал первым триллионером в истории благодаря публичному размещению акций SpaceX. Это событие стало одним из главных тем обсуждения в мировой прессе. Обозреватели пытаются понять, как иммигрант из ЮАР смог добиться такого успеха за 24 года после получения им гражданства США.
Бизнесмен Илон Маск
Фото: Jeffrey Phelps / AP
CNN (Атланта, США)
Какая часть состояния Маска получена благодаря государственной помощи? Практически вся
Илон Маск многим обязан за то, что он стал первым в мире триллионером,— инженерам своих компаний, обеспечившим технологический прорыв, инвесторам с Уолл-стрит, которые охотно осыпали его своими деньгами, несмотря на сомнительные финансовые показатели, но прежде всего — американским налогоплательщикам и политикам. «Tesla и SpaceX не существовали бы, если бы не правительство»,— полагает Росс Гербер, генеральный директор инвестиционной компании Gerber Kawasaki и один из первых инвесторов Tesla.
В первые годы существования компании федеральное правительство (США.— “Ъ”) выделило SpaceX гранты на сумму более $500 млн. И эти $500 млн — лишь малая часть того, что Tesla получила от правительства в виде грантов, кредитов, контрактов и регулирующих мер. Это не значит, что успех SpaceX и оценка Tesla примерно в $1,5 трлн полностью обусловлены федеральными расходами. Но будучи стартапами обе компании находились на грани краха, прежде чем получить субсидии от налогоплательщиков.
Financial Times (Лондон, Великобритания)
IPO компании SpaceX — это демонстрация доминирования Маска
Для Илона Рива Маска, иммигранта из Южной Африки, самопровозглашенного технологического визионера и бунтаря в социальных сетях, это был апофеоз на Уолл-стрит. Взлетевшие на 20% котировки SpaceX на старте торгов подтвердили его статус первого в мире триллионера. Теперь кажется, что весь мир высоких технологий лежит у его ног. Это свидетельство непревзойденного влияния Маска на воображение публики, обратившегося в золото Уолл-стрит.
Когда будет написана история рекордного IPO SpaceX, она войдет в историю как хрестоматийный пример способности Маска создавать убедительное видение технологического будущего как для Силиконовой долины, так и для Уолл-стрит, умело поддерживаемое армией промоутеров финансового мира.
La Tribune (Париж, Франция)
Спустя всего несколько часов после IPO акции SpaceX уже были токенизированы в блокчейне
Менее чем через сутки после своего исторического IPO компания SpaceX уже токенизирована. Компания Ondo Finance разместила акции космического гиганта в блокчейне, заработав $1 млн менее чем за час. Это достижение переосмысливает доступ к рынку. Ondo Finance запустила токенизированную версию акций SpaceX на своей платформе Ondo Global Markets 12 июня, в тот же день, когда компания, занимающаяся ракетами и спутниками, совершила свой исторический дебют на Nasdaq, что стало одной из самых быстрых токенизаций реальных активов для недавно размещенных акций.
The National (Абу-Даби, ОАЭ)
Почему IPO SpaceX вызывает параллели с неудачной попыткой Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.— “Ъ”), 14 лет назад
Выход на фондовый рынок компании SpaceX Илона Маска стал не просто площадкой для возможной следующей крупной бизнес-битвы за пределами Земли. Он также продемонстрировал звездный потенциал крупных компаний, участвующих в первичных публичных размещениях акций. Однако аналитики призывают инвесторов снизить свои ожидания, уделить больше внимания деталям фундаментальных показателей бизнеса и, что особенно важно, вернуться к одному из самых противоречивых IPO крупных технологических компаний.
«История говорит о необходимости проявлять осторожность. Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.— “Ъ”), Uber, Coinbase и Rivian вызвали значительный энтузиазм в первый день торгов, за которым последовало существенное падение в течение первых шести месяцев,— отмечает Георгиос Бампис, руководитель отдела анализа акций лондонской компании Black Coffee Investments.— Первый день определяется механизмами спроса и энтузиазмом. Последующие шесть месяцев — более фундаментальными факторами».