Капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн спустя два дня после IPO

Стоимость акций SpaceX (SPCX) на американской бирже Nasdaq с момента выхода на биржу 12 июня выросла на 23,7% и достигла $199,15 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 00:58 мск 16 июня. Капитализация компании на второй день торгов превысила $2,5 трлн.

Первичное размещение компании бизнесмена Илона Маска стало крупнейшим IPO в истории. На IPO SpaceX выходила с оценкой в $1,75 трлн. Стоимость акции составила $135.

После использования андеррайтерами опциона на покупку дополнительных 83,3 млн акций компания увеличила привлеченные средства с $75 млрд до $85,7 млрд.

В первый день торгов бумаги SpaceX подорожали на 19% и завершили сессию с ценой $160,95 за акцию.