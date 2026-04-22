SpaceX планирует купить стартап Cursor для генерации кода за $60 млрд

SpaceX получила возможность приобрести стартап Cursor, занимающийся генерацией кода, за $60 млрд. По информации компании, сделка запланирована на конец текущего года.

Как сообщает Reuters, в качестве альтернативы SpaceX может направить $10 млрд на развитие партнерства с ИИ-стартапом. Это подчеркивает стремление владельца SpaceX Илона Маска закрепиться на рынке инструментов для разработчиков, отмечает агентство.

Интеграция Cursor позволит xAI — разработчику чат-бота Grok — усилить свои позиции в сфере ИИ-кодирования. Взамен Cursor получит доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютерного кластера Colossus в Мемфисе, который SpaceX планирует использовать для создания «самых полезных моделей в мире».

Объявление о сделке сделано при подготовке SpaceX к крупнейшему IPO в истории. Ожидается, что при дебюте на бирже в ближайшие месяцы оценка компании достигнет $1,75 трлн, а объем привлеченных средств составит около $75 млрд.

